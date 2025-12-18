Almonte (Huelva) establece medidas de seguridad y convivencia en El Rocío durante las fiestas navideñas

Fuegos artificiales durante el año nuevo en El Rocío (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha publicado un bando municipal con motivo de las fiestas navideñas, que estará vigente desde el 19 de diciembre, con una serie de medidas destinadas a garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de estos días en El Rocío, ante la mayor afluencia de personas que se registra durante este periodo. El documento recoge normas de tráfico, recomendaciones de seguridad y medidas de protección del entorno y fomento del civismo.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en materia de tráfico y seguridad, el bando establece restricciones específicas en determinados días y zonas de la aldea. Así, los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, entre las 15,00 horas del primer día y las 18,00 horas del último, estará prohibido el estacionamiento en las calles Lince, Vetalengua y Águila Imperial, así como en todas las vías de evacuación, que deberán permanecer completamente libres por motivos de seguridad.

Estas vías de evacuación, que deben estar plenamente transitables en todo momento, los días 24, 25, 27, 28 y 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, son calle Muñoz y Pabón; calle y callejón de Bellavista (Centro de Salud); la unión de la calle Bellavista con la carretera A-483; la vía paralela al Paseo Marismeño; el centro de la calle Almonte; el primer tramo de la calle Sanlúcar; las calles Villamanrique, Sacrificio y Ajolí; así como el camino del Puente del Rey y el camino de Los Llanos.

En cuanto al estacionamiento en el resto de la aldea, se recuerda que solo estará permitido aparcar en paralelo a las viviendas, quedando prohibido hacerlo en medio de las calles, en doble fila, en plazas, cruces, esquinas o zonas verdes. Asimismo, queda prohibida la circulación de vehículos por la vía paralela al Paseo Marismeño, El Real, la calle Moguer y la calle Camaristas.

El bando recuerda también que los carros y vehículos de tracción animal deben contar con seguro de responsabilidad civil, matrícula identificativa municipal y sistemas luminosos que garanticen su visibilidad en horario nocturno. Además, los menores no podrán montar a caballo o conducir carros sin la supervisión de un adulto, estando expresamente prohibido el uso del teléfono móvil, el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes durante la conducción, así como circular al trote o al galope por la aldea.

Por otro lado, queda prohibido el estacionamiento de vehículos destinados al transporte de animales en las vías públicas, plazas y zonas verdes, estén o no unidos al vehículo que los remolca, salvo autorización expresa. Estos vehículos solo podrán estacionar en callejones de servicio o traseras de viviendas, siempre que no obstaculicen accesos, el paso de personas, animales u otros vehículos.

Finalmente, el día 5 de enero de 2026, con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos, estará prohibida la parada y el estacionamiento en todo el recorrido de la misma, con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de esta cita.

"PROTEGER LA IDENTIDAD DE EL ROCÍO"

El bando municipal pone un "acento especial" en la preservación de la identidad, la cultura y las tradiciones propias de El Rocío, recordando que estas fechas concentran una elevada afluencia de personas y que su disfrute "debe ser compatible con el respeto al entorno y a las formas de vida que caracterizan a la aldea".

En este sentido, no se permite el uso de equipos de sonido, altavoces u otros sistemas de reproducción o amplificación musical a elevado volumen que alteren la convivencia vecinal y el carácter tradicional de la aldea. Del mismo modo, durante las fiestas navideñas se recuerda que los cantes y bailes de carácter tradicional son los propios y característicos de la aldea, apelando al respeto por la identidad cultural de El Rocío y a un uso responsable de la música durante estas fechas.

Dentro de estas medidas orientadas a la convivencia y al respeto, el Ayuntamiento recuerda la prohibición del uso de artículos pirotécnicos, con el objetivo de evitar riesgos, incendios y molestias innecesarias. Esta medida tiene en cuenta especialmente la protección de menores, personas mayores, personas con trastorno del espectro autista y animales, apelando a la responsabilidad y sensibilidad de vecinos y visitantes para disfrutar de las fiestas sin generar situaciones de peligro o sufrimiento.

Asimismo, no está permitida la instalación de puestos, tenderetes, quioscos, chiringuitos ni ningún tipo de actividad comercial o industrial que no cuente previamente con la correspondiente autorización o licencia municipal, con el fin de preservar el orden y el uso adecuado del espacio público.

En relación con el cuidado del entorno natural y la convivencia con las actividades tradicionales, el bando recuerda que no se permite dar picadero a los caballos en la vía pública, salvo en los espacios habilitados al efecto, ni mantener animales sueltos o atados con cuerdas de más de un metro, tanto en vías públicas como en zonas verdes. Del mismo modo, queda prohibido mantener animales alojados de forma permanente en la vía pública.

Sobre la gestión del estiércol, una cuestión regulada por ordenanza municipal y fundamental para la higiene y el cuidado del entorno, deberá realizarse sin mezclarlo con otros residuos y depositarse exclusivamente en las sacas habilitadas por la Concejalía de El Rocío, disponibles en la calle Muñoz y Pabón, 44, o en otros puntos que dispongan de ellas.

La recogida se realiza los lunes y viernes por la mañana, por lo que las sacas deberán depositarse en los callejones de servicio los domingos o jueves por la tarde-noche. Cualquier comportamiento que no se ajuste a este sistema podrá ser objeto de sanción.

Por último, el bando recuerda que está prohibido encender candelas, realizar barbacoas o hacer uso del fuego en los espacios públicos de la aldea y sus aledaños, una medida dirigida a prevenir incendios y garantizar la seguridad tanto en zonas urbanas como en el entorno natural.

El Ayuntamiento de Almonte ha recordado que, ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al teléfono 112, y apela a la responsabilidad y colaboración de todas las personas que durante estos días se encuentren en la aldea.

El Rocío es una aldea donde la devoción rociera forma parte esencial de su vida cotidiana y donde el respeto, el civismo y la convivencia deben estar siempre presentes, especialmente en periodos de mayor afluencia. El incumplimiento de las medidas recogidas en este bando podrá ser objeto de sanción conforme a la normativa vigente, y los agentes de la autoridad reforzarán la vigilancia para garantizar su cumplimiento.