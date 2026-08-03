Almonte (Huelva) ofrece acompañamiento a los visitantes durante la estancia de la Virgen en el municipio

Cartel de 'Almonte Acoge'. - ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha puesto en marcha la campaña de voluntariado 'Almonte Acoge', una iniciativa destinada a ofrecer acompañamiento e información a las miles de personas que visitarán el municipio durante la estancia de la Virgen del Rocío en la localidad.

El objetivo principal es crear un equipo de voluntariado formado por vecinos y vecinas de la localidad que actúe como un complemento al trabajo que desarrollan los servicios municipales, ofreciendo una atención cercana, amable y organizada a todas las personas que visiten Almonte durante la estancia de la Virgen, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Más allá de facilitar información práctica, 'Almonte Acoge' pretende convertir la hospitalidad en una herramienta de acogida. Los voluntarios colaborarán orientando a los visitantes, resolviendo dudas, ayudando a localizar espacios y servicios de interés, facilitando el acceso a la programación prevista y atendiendo aquellas necesidades básicas que puedan surgir durante la estancia.

La campaña responde al deseo de que cada persona que llegue a Almonte "pueda sentirse acompañada y bienvenida desde el primer momento". La intención es que quienes visiten el municipio no solo disfruten de la intensidad espiritual y cultural de la estancia de la Virgen, sino que también se lleven el recuerdo de un pueblo acogedor, comprometido y orgulloso de sus tradiciones.

La estancia de la Virgen del Rocío constituye una "oportunidad única para mostrar al exterior la identidad de Almonte, basada en valores como la solidaridad, el respeto, la convivencia y el sentido de comunidad".

En este contexto, el Ayuntamiento ha querido canalizar la disposición de colaboración de muchos almonteños a través de un programa organizado que contribuya a mejorar la experiencia de los visitantes y a reforzar la imagen del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almonte "reafirma su apuesta por una participación ciudadana activa y por la promoción de los valores que distinguen al municipio".

"Cada gesto de ayuda, cada indicación y cada palabra amable contribuirán a que miles de personas recuerden no solo la emoción de la estancia de la Virgen del Rocío, sino también la hospitalidad de un pueblo que abre sus puertas y recibe a todos con los brazos abiertos", ha afirmado el Consistorio.