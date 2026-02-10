Almonte (Huelva) pedirá la declaración de zona gravemente afectada por los daños en sus campos agrícolas

Daños en una finca de frutos rojos de Almonte. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha indicado que trabajará para que la situación de las fincas agrícolas de su municipio sea declarada zona gravemente afectada --antes conocida como zona catastrófica-- por el estado en el que se encuentran tras las borrascas, con el objetivo de que "puedan habilitarse ayudas que permitan mantener la actividad económica y social".

Así lo ha indicado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que ha señalado que "numerosas fincas" han resultado dañadas por los fuertes vientos, "provocando pérdidas significativas y generando importantes cortes en la producción agrícola, con las consecuencias económicas y sociales que ello conlleva para Almonte".

"Somos muy conscientes del papel esencial que desempeña la agricultura en nuestro pueblo y del impacto que estas pérdidas suponen para muchas familias.

Asimismo, ha señalado que se continúan comprobando los daños ocasionados en el municipio, "tanto en el campo y caminos como en otros puntos, que están siendo realmente muy importantes".

"Somos plenamente conscientes de la preocupación existente entre nuestros agricultores. Lo ocurrido durante estas últimas semanas en los tres núcleos es muy grande, tanto en la zona de playa como en el campo. El Ayuntamiento estará al lado del sector y seguirá trabajando para dar respuesta a esta difícil situación", ha concluido.