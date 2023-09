Almonte (Huelva) señala que las celebraciones de Halloween "no tienen cabida" en El Rocío y niega "una macrofiesta"

ALMONTE (HUELVA), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), Ana Saavedra, ha manifestado que las celebraciones con temática sobre Halloween "no tienen cabida en El Rocío" y ha negado que se esté organizado "una macrofiesta" para tales fechas, después de que en los últimos días se haya publicado anuncios en redes sociales en los que se ofrecen, según la edil, "dos casas para pasar el puente", que han causado cierto "revuelo".

Así, en un audio remitido a los medios de comunicación, la edil almonteña ha explicado que se han publicado dos anuncios en "los que se ofertan dos casas" para "celebrar el puente de Todos los Santos" y, por tanto, "no se trata de una macrofiesta".

En este sentido, el anuncio en cuestión, consultado por Europa Press, invita a sumarse a una fiesta de cuatro días de duración y tres noches, del 27 al 30 de octubre, en la que se incluye comida, bebidas, cama (47 personas como máximo) y la actuación de grupos flamencos. Todo ello con un precio de 200 euros, aunque hay tarifa "low cost de 50 euros por una sola jornada para 25 personas como máximo".

Esta oferta ha provocado "cierto revuelo", ya que la propia Policía Local ha señalado que han recibido "varias llamadas" alertando sobre dicho evento. No obstante, la concejal ha asegurado que "se tienen localizadas las viviendas y a los promotores", toda vez que ha explicado que se pondrán en contacto con ellos para "decirles que este tipo de actividades no tiene cabida en la aldea".

"El Rocío es un lugar religioso y de encuentro, donde familias y amigos se reúnen en torno a un único motivo: La Virgen del Rocío. Por ello, desde el Ayuntamiento de Almonte entendemos que estas actividades, y con esta temática, nada tienen que ver con lo que es El Rocío. Y vamos a trabajar de manera incansable para que estas situaciones no se den en nuestra aldea", ha manifestado.

Además, desde la asociación de las pymes de la aldea han manifestado que desconocían la existencia de "una posible macrofiesta", pero apuntaban a "la posibilidad de que se tratase de alguna celebración de carácter privado en una vivienda", toda vez que, en la misma línea del Consistorio, han señalado que una fiesta de esta temática "no es apropiada para un lugar como El Rocío". Por otro lado, desde la Guardia Civil "tampoco tenían conocimiento" de esta celebración.

Asimismo, la Policía Local ha recordado que la Ordenanza sobre Convivencia del Ayuntamiento de Almonte prohíbe y será objeto de sanción, la perturbación de la tranquilidad ocasionada por ruidos derivados de las viviendas o vehículos a otras viviendas.

Respecto a las molestias ocasionadas por el uso de las terrazas/viviendas en El Rocío, se considerará responsable el inquilino de la misma. A estos efectos el propietario de la vivienda se considerará responsable de colaborar con la Administración en la identificación del inquilino cuando aquella no hubiera sido posible en el momento de la denuncia, pudiendo ser sancionado de no hacerlo.

De este modo, se considera infracción grave, con multa de 601 a 15.000 euros, perturbar gravemente la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad o en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable, así como la no colaboración del propietario en la identificación del inquilino de una vivienda, cuando aquella no hubiera sido posible, y ello siempre cuando se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.

Por otra parte, la normativa establece como infracción muy grave, con multa de 15.001 a 30.000 euros, la perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas así como a su integridad, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes a la normativa aplicable.