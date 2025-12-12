Almonte solicita ejercer su derecho preferente en la gestión de concesiones en Doñana

Doñana. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha aprobado en Pleno una propuesta de resolución para solicitar a la Junta de Andalucía el reconocimiento formal del derecho preferente que la ley otorga a los municipios de Doñana y que Almonte reclama ejercer. La iniciativa se aprueba en un momento "especialmente relevante", coincidiendo con la revisión del PRUG y del PORN, que definirán el modelo de gestión y uso del espacio protegido para los próximos años.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, el acuerdo plantea que Almonte pueda asumir, de forma directa o mediante fórmulas de cooperación, la gestión de servicios como las visitas guiadas en vehículos todoterreno, las visitas fluviales por el Guadalquivir, los aprovechamientos forestales y la explotación de servicios complementarios en los centros de visitantes El Acebuche, La Rocina y Palacio del Acebrón.

De este modo, el Ayuntamiento considera que estos servicios, desarrollados íntegramente dentro de su término municipal, podrían gestionarse desde lo local "garantizando calidad, sostenibilidad y la reinversión de los beneficios en el territorio, siguiendo modelos ya implantados con éxito en otros parques nacionales".

Almonte alberga más del 45% de toda la superficie de Doñana, lo que lo convierte en "el municipio más directamente vinculado a la conservación del territorio" y, al mismo tiempo, "el más condicionado por las restricciones derivadas de su protección". "Esta singularidad, unida al conocimiento histórico y social que la población local tiene de los usos tradicionales del entorno, ha llevado al Ayuntamiento a fijar una posición clara en defensa de sus derechos y competencias", han remarcado desde el Consistorio almonteño.

En este sentido, el alcalde, Francisco Bella, ha subrayado que "este equipo de Gobierno siempre va a estar respaldando los intereses de este pueblo". "La propuesta es clara: en las concesiones administrativas que haya que dar en el Parque Nacional tiene que ser preferente el Ayuntamiento de Almonte. Espero que tengamos un acuerdo que nos permita responder a los objetivos que todos compartimos", ha detallado.

Además, el primer edil ha destacado que los actuales operadores del itinerario Sur en Doñana han demostrado "solvencia y cumplimiento", señalando que "los objetivos que establece la Ley de Doñana, los que establece el PRUG y el PORN, todos están cubiertos con el servicio que presta la cooperativa Marismas del Rocío y otras empresas". "Han cualificado el servicio y no conozco ningún informe oficial negativo sobre su actuación. No entiendo por qué esa solvencia de 40 años no se puede contemplar ahora en un pliego de condiciones, y no hay razones legales para ello", ha indicado el alcalde.

El Ayuntamiento ha subrayado que esta petición se sustenta en el marco jurídico vigente, que reconoce "la necesidad de integrar a la población local en la gestión de los parques nacionales, promover un turismo sostenible que revierta en las comunidades del entorno y asegurar la participación efectiva de los municipios en la toma de decisiones estratégicas".

El acuerdo, aprobado con los votos favorables de Ilusiona, PSOE y Vox, insta a reforzar la participación del Ayuntamiento en los órganos de gestión del Espacio Natural, garantizando una presencia efectiva en decisiones sobre movilidad, accesos, uso público y planificación de actividades. Este documento será trasladado a la Junta de Andalucía, a la Dirección del Espacio Natural de Doñana y a los colectivos sociales y económicos vinculados al Parque.