Las marismas de Doñana presentan en diciembre mayor inundación que en 2024 aunque registra menos precipitaciones

Comparativa entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Espacio Natural de Doñana ha indicado que, aunque la precipitación acumulada en la Estación Agroclimática situada al Norte de el Rocío, se sitúa actualmente en 144 mm, 44 litros por debajo de la acumulada en estas mismas fechas del 2024 (188 mm) --y más de 100 mm por debajo de la media histórica para el mes de diciembre--, el nivel de inundación de la marisma es superior al del pasado año por estas fechas.

Así lo ha explicado en una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que apunta que, si bien aún quedan 20 días de este mes, en la comparativa del 16 de diciembre de 2024 y el 8 de diciembre de 2025, "a pesar de esta diferencia negativa, el nivel de inundación de la marisma es superior al del pasado año por estas fechas".

Asimismo, apunta que las diferencias "más importantes" se aprecian en los principales cauces que vierten a la marisma, sobre todo el Caño Guadiamar "con su pequeña cuenca en funcionamiento" y Entremuros donde "además se puede comprobar la carga del Caño Travieso, presentando niveles de inundación muy superiores a 2024", mientras que los grandes lucios y la marisma baja presentan "un aspecto similar".