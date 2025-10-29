Amplían al Andévalo y el Condado de Huelva la alerta roja por lluvias torrenciales

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso por lluvia al nivel rojo que ya estaba activo el litoral de la provincia a las comarcas del Andévalo y El Condado, ya que se espera lluvias torrenciales y fuertes vientos de hasta 60 litros por metros cuadrado hasta las 14,00 horas.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, en la provincia de Huelva se ha activado hasta las 14,00 horas la alerta roja en el litoral, pero en la última actualizadión ha extendido el aviso a las comarcas del Condado y Andévalo debido a un Sistema Convectivo de Mesoescala, por el que se esperan precipitación de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros por metro cuadrados en doce horas. Además, se espera lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte y que en las próximas horas se extienda hacia el noreste.

El resto de la provincia mantiene miércoles el aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas hasta las 21,00 horas en Aracena. Se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, 80 l/m2 en las primeras doce horas y 70 l/m2 en el litoral. Además, no se descarta la posible formación de tornados o trombas marinas.

Así, la mayoría de ayuntamientos del litoral han activado este miércoles la fase de emergencia, por lo que tienen en alerta a los servisio de emergencias y algunos de ellos han procedido al cierre de instalacioens y suspensión de actividades al aire libre.

Por otro lado, Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles 29 de octubre un mensaje de alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 12 municipios costeros de la provincia de Huelva, en español e inglés, por el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral onubense ante la previsión de lluvias torrenciales.

En el mensaje #EsAlert recibido en los teléfonos móviles, difundido en español y en inglés, se pide a los ciudadanos "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado a primera hora de este miércoles situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Aemet.