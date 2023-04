Por Andalucía acepta comprar tierras a agricultores de Doñana aunque "no va a llegar a nada" la ley de regadíos

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha mostrado este miércoles a favor de que las administraciones compren las tierras de los agricultores que reclaman su consideración como terrenos de regadío en el entorno de Doñana.

"Hágase la compra de la tierra", ha proclamado Nieto cuando se le ha preguntado en rueda de prensa por la previsión del Ministerio de Transición Ecológica de destinar 100 millones de euros a ese propósito, ante el debate en esta jornada en el Pleno del Parlamento de Andalucía de la toma en consideración de la Proposición de Ley de PP y Vox sobre la regulación de los regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Nieto, quien ha reprochado al PP que "quiere repartir el mismo agua dos veces con el doble de parcelas" y quien ha augurado que esta iniciativa "no va a llegar a nada, no va a ninguna parte", ha defendido ofrecer una alternativa a los agricultores que aspiran a que sus terrenos sean declarados de regadío, convencida de la necesidad de acometer "una transición justa del modelo productivo" y atender así a "las expectativas de la zona".

"Preservar Doñaña y dar viabilidad a la agricultura", ha planteado la portavoz de Por Andalucía como las máximas que se han de compatibilizar, quien ha advertido de que "esto no se puede hacer sin dinero encima de la mesa, sin un plan que no tenga alternativa para ellos, como otros planes de transición justa".

"Esto requiere la movilización de recursos públicos y estaríamos a favor de que así sea", ha remachado Nieto su argumentación.

La portavoz de Por Andalucía ha considerado sobre las diferentes cifras de hectáreas que se beneficiarían de su calificación como suelos agrícolas regables con aguas superficiales que "a día de hoy el PP no sabe ni está en condiciones de saber porque sabe que no va a ninguna parte" la ejecución de la Proposición de Ley cuando se apruebe ante la previsión de una interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno, antes de considerar que la Proposición de Ley supone "un proceso meditado de ordenación del suelo".

Nieto ha lamentado una iniciativa sobre regadíos en las inmediaciones de Doñana que ha atribuido a "los delirios negacionistas de la extrema derecha y al seguidismo irresponsable del PP", cuyas consecuencias ha situado "en un desastre económico que es impresentable en lo político", antes de atribuir a la Junta de Andalucía "la tentación de legalizar pozos antes que cerrarlos".

Cuestionada por el hecho de ofrecer la compra de la tierra a agricultores que han tenido una actividad al margen de la ley, Nieto ha reivindicado que "siempre hay un baremo, un criterio consensuado sobre hectáreas que se pueden regar", y aun cuando ha reconocido que "no se ha hecho bien el trabajo" y ha habido "un incumplimiento del Plan de la Frensa", ha esgrimido que "no se puede no darle una alternativa con la que vivir" a esos agricultores que reclaman ser considerados de regadíos, con la máxima de que "sea compatible con las expectativas futuras y con la conservación del Parque".

"Hasta aquí hemos llegado porque se ha mirado hacia otro lado", ha sostenido Nieto, quien ha precisado que "el agua superficial que se está prometiendo es la misma agua para los agricultores legales", y ante la pregunta de por qué su grupo parlamentario no ha presentado una alternativa sobre los regadíos en Doñana ha argumentado que "no hemos hecho esa alternativa porque está pendiente de cumplir el plan de la fresa, de hace 10 años y no se ha cumplido", antes de reivindicar que "lo más revolucionario para salvar Doñana, la fresa roja y el turismo es hacerle ver a la gente que la están engañando".

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha considerado que "el PP no ha podido eludir generar expectativas a cambio de un puñado de votos y a cambio del daño en la reputación de la producción del fruto rojo Huelva", del que ha recordado que "ha tenido problemas en la trazabilidad" y ese aspecto genera un problema de credibilidad en los mercados de consumidores europeos.

Nieto, quien ha recordado que Izquierda Unida, su partido, "hemos puesto denuncia sobre medidas cautelares si llegado el caso el texto se aprobase", ha considerado el debate de esta iniciativa en el Parlamento de Andalucía que "es tema muy feo, muy triste", además de estimar que es "un ejemplo de cómo se está conduciendo el PP con la más absoluta soberbia, malinterpretando el discurso de quienes le advierten de que no se puede hacer".

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha considerado que la Proposición de Ley, pese a las afirmaciones reiteradas del Gobierno andaluz de que sólo afecta a las aguas superficiales, abre la puerta a que el agua pueda ser subterránea en el caso de que "la autoridad competente al frente de la Demarcación fije un origen distinto de esa agua" y por ello "esto habilitaría la utilización de agua del acuífero".

Nieto ha considerado que si la Proposición de Ley "llega tan lejos es porque el PP sabe que no se va a materializar", de manera que "llega hasta ahí de lejos dispuesto a generar ruido y confrontación social", antes de proclamar que "los mayores adversarios de lo rural, de la agricultura, son PP y Vox".