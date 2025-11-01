Con Andalucía critica la destrucción de murales en el antiguo mercado en Huelva "saltándose el acuerdo plenario"

La concejala del grupo municipal Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, junto al graffiti en el mural derruido. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha lamentado el derribo del mural realizado por el artista onubense Man O Matic en una de las fachadas del antiguo Mercado del Carmen, una obra artística urbana que fue protegida por acuerdo plenario en octubre de 2017 y que formaba parte del paisaje cultural y popular de la ciudad.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, Rossi ha criticado que el Ayuntamiento "ha incumplido un mandato del Pleno, que aprobó la protección de estas obras de arte urbano como parte del patrimonio contemporáneo de Huelva", subrayando además que "la pérdida resulta aún más grave porque ha sido la propia alcaldesa, Pilar Miranda, quien ha propiciado su derribo, a pesar de haber defendido entonces justo lo contrario cuando era portavoz del Partido Popular en la oposición".

Por ello, Rossi ha lamentado que el consistorio onubense no haya "si quiera estudiado otras posibilidades técnicas para preservar el mural ya sea en el espacio actual o trasladándolo a otra zona para disfrute de los onubenses" que hubiera dado cumplimiento al segundo punto de la moción aprobada.

La concejala ha incidido en que, en aquella sesión plenaria de 2017, la hoy alcaldesa apoyó expresamente la moción de Izquierda Unida, calificándola de "muy válida" y destacando "el valor artístico de Man O Matic" y "la mejora que supuso su intervención para el entorno urbano".

En palabras de Miranda en aquel pleno, "es un beneficio para la ciudad, una iniciativa buenísima que debemos copiar en otros sitios". "Lo que entonces consideraba digno de elogio, hoy lo destruye sin justificación", ha reprochado Rossi, quien ha considerado "incomprensible y triste que la alcaldesa reniegue ahora del compromiso institucional que ella misma ayudó a aprobar".

Desde Con Andalucía, Mónica Rossi ha señalado que la desaparición del mural supone "una pérdida irreparable para el patrimonio cultural contemporáneo de Huelva", puesto que "Man O Matic es uno de los artistas más representativos del arte urbano andaluz y un referente nacional que ha contribuido a proyectar el nombre de Huelva a través de su obra".

"El mural del antiguo Mercado del Carmen era ya parte del imaginario colectivo de la ciudadanía, una seña de identidad popular que conectaba con la memoria reciente de la ciudadanía y con una forma de entender el arte como expresión pública y accesible", ha añadido.

Por todo ello, Rossi ha anunciado que pedirá explicaciones al equipo de Gobierno por haber actuado "al margen de un acuerdo plenario que sigue vigente" y reclamará que se aclare si se prevé la conservación o reposición de otras obras del artista. "No se puede borrar así el arte ni la historia de una ciudad, y menos desde una institución que debería protegerla", ha concluido la edil.