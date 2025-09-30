Con Andalucía lleva a Diputación "la voz de Huelva" contra "el genocidio en Palestina"

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición de Izquierdas (Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa) propone que en el Pleno de este miércoles la Diputación de Huelva se posicione de "forma clara" contra el "genocidio que está sufriendo el pueblo palestino" y muestre su solidaridad con "las víctimas de la ofensiva israelí en Gaza".

Según informa la coalición en una nota de prensa, la iniciativa será defendida por el diputado provincial Marcos Toti, quien ha subrayado que "la Diputación no puede permanecer impasible ante una tragedia que la propia ONU y organismos internacionales han calificado como genocidio, con más de 67.000 personas asesinadas, entre ellas más de 19.000 niños y niñas".

La propuesta recoge un total de diez acuerdos que instan a las instituciones a actuar de "manera contundente frente a las violaciones de derechos humanos". Entre ellos destaca "la condena expresa al genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo Palestino, la exigencia de cese inmediato de los bombardeos, la retirada de tropas de los territorios ocupados, la liberación de los rehenes israelíes así como la ruptura de relaciones del Gobierno de España con Israel y la adopción de sanciones internacionales contra sus dirigentes".

Además, en la propuesta se solicita aumentar la protección de la 'Flotilla de la Libertad' que lleva ayuda humanitaria a Gaza y ha pedido a la ciudadanía "permanecer atentos ante los posibles ataques que pueda sufrir por parte del Estado de Israel", ya que los tripulantes de esta flotilla "ya han manifestado esta posibilidad y se teme que puede hacerse realidad". De confirmarse estos temores desde la Plataforma Huelva con Palestina ya han avisado de que convocarán una concentración de manera inmediata.

Así, Toti ha incidido en la "necesidad" de que todas las instituciones adopten medidas contra esta masacre, por lo que pide a Diputación, Junta de Andalucía y ayuntamientos una política de "contratación cero" con empresas que apoyen o se beneficien del genocidio.

LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La moción también reclama al Gobierno de España que continúe presionando en el seno de la Unión Europea y Naciones Unidas para "suspender cualquier operación militar en Palestina, garantizar el acceso a alimentos y medicinas, y procesar a los responsables de crímenes de guerra".

"Mantener relaciones con Israel significa ser cómplice activo de un genocidio. La historia juzgará a quienes pudiendo detener la barbarie eligieron mirar hacia otro lado. Nuestras instituciones deben situarse del lado de la justicia, la legalidad internacional y los derechos humanos", ha manifestado el diputado.

La Izquierda recuerda que el Pleno de Diputación ya debatió en 2024 una moción similar, rechazada entonces con los votos del PP y Vox, y confía en que "la gravedad de la situación actual lleve ahora a la institución provincial a posicionarse en defensa de la vida, la paz y la dignidad del pueblo palestino".