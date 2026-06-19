Con Andalucía propone convertir solares abandonados de Huelva en espacios vecinales

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Andalucía --Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa-- llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una iniciativa para abordar el "grave problema" de los solares abandonados existentes en la ciudad, una situación que, según ha alertado la formación, "genera problemas de salubridad, favorece la proliferación de plagas y supone un riesgo creciente de incendios durante los meses de verano".

Según informa la coalición en nota de prensa, la propuesta plantea una actuación integral que combine la actualización del censo municipal de solares, el refuerzo de la disciplina urbanística para obligar a su limpieza y mantenimiento, así como la puesta en marcha de mecanismos de participación vecinal para recuperar estos espacios y destinarlos a usos comunitarios.

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha señalado que "los solares abandonados se han convertido en un problema estructural que afecta a numerosos barrios de la ciudad y que repercute directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas". "Estamos hablando de parcelas llenas de maleza, residuos y suciedad que favorecen la aparición de roedores e insectos, generan inseguridad y aumentan el riesgo de incendios. El Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado mientras cientos de solares permanecen abandonados durante años, ha afirmado.

Así, según recoge la iniciativa, el último censo municipal contabilizaba más de 700 solares privados en la capital, a los que se suman numerosas parcelas de titularidad pública que presentan problemas similares de abandono y falta de mantenimiento". Entre las medidas propuestas destaca la publicación, en un plazo máximo de tres meses, de una actualización completa del censo de solares de la ciudad, detallando su titularidad, calificación urbanística y estado de conservación.

Asimismo, Con Andalucía reclama que el Ayuntamiento requiera de oficio a los propietarios privados la limpieza, desratización y desbroce de sus terrenos, ejecutando subsidiariamente estos trabajos en caso de incumplimiento y repercutiendo posteriormente los costes a los propietarios responsables. "Quien tiene una propiedad tiene también una responsabilidad con el conjunto de la ciudad. No puede ser que la dejadez de unos pocos termine perjudicando a barrios enteros y obligando a los vecinos a convivir con situaciones de insalubridad", ha señalado Rossi.

La iniciativa incorpora además una propuesta de transformación urbana bajo la denominación de 'Solares Vivos', mediante la cual los terrenos públicos actualmente en desuso podrían convertirse en huertos urbanos, zonas verdes, espacios culturales o áreas de ocio infantil a través de procesos participativos impulsados desde los propios barrios.

Para ello, Con Andalucía plantea que los presupuestos municipales de 2027 incluyan una partida específica destinada a la adecuación de estos espacios y que se apruebe una ordenanza que permita la cesión temporal de uso a asociaciones vecinales, colectivos sociales y entidades sin ánimo de lucro para su gestión comunitaria.

"Los solares vacíos no tienen por qué ser espacios degradados. Pueden convertirse en lugares de encuentro, convivencia y participación ciudadana. Queremos que sean los propios vecinos y vecinas quienes decidan qué necesitan en sus barrios y cómo recuperar estos espacios para el bien común", ha explicado la portavoz.

La moción también reclama que las actuaciones prioritarias se desarrollen en aquellos barrios con mayores déficits de zonas verdes y mayores índices de vulnerabilidad social, además de poner en marcha campañas de concienciación ciudadana sobre limpieza urbana en colaboración con las asociaciones vecinales.

"Frente a la especulación y el abandono, apostamos por una ciudad más habitable, más verde y más participativa. Huelva no puede permitirse seguir teniendo centenares de solares convertidos en focos de suciedad cuando podrían ponerse al servicio de la ciudadanía", ha concluido.