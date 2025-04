Por Andalucía reclama el empadronamiento de trabajadores migrantes y "alternativas habitacionales"

LEPE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Jurado, ha reclamado a los ayuntamientos "el empadronamiento de las trabajadoras y trabajadores migrantes" y a la Junta "la puesta en marcha de un plan público de vivienda para facilitarles "alternativas habitacionales" a los temporeros.

Así lo ha puesto de manifiesto el parlamentario este martes durante una visita a Lepe (Huelva) donde se ha reunido con representantes de Asnuci (Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad), dentro de "una estrategia conjunta con colectivos de diversos lugares, especialmente de Huelva y Almería", para "tratar de abordar la problemática y la erradicación completa del fenómeno del chabolismo y en general del fenómeno de la ocupación en precario de estos trabajadores y trabajadoras".

"Y digo bien, de la erradicación, que no es lo mismo que cargarse chabolas y no saber dónde se meten estas personas, que es un poco lo que plantea el Plan de Erradicación del chabolismo, que es que están echando abajo chabolas y no saben dónde se están metiendo esta gente. Eso es tratar de meter el problema debajo de la alfombra y tratar de eliminar su vivienda", ha aseverado.

Por ello, Jurado ha asegurado que su formación está trabajando en "diferentes propuestas", como aquellas, "más a medio o largo plazo", que "tienen que ver con la defensa de los derechos humanos". "Nosotros lo que defendemos es que Europa no debe ser solamente una colección de fronteras, sino que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y en este caso con aquellas personas que vienen a nuestra tierra a trabajar y que llevan en sus espaldas los cultivos de nuestros campos de Almería y Huelva, pero también en Córdoba, en Jaén y en Sevilla, donde este fenómeno se da", ha explicado.

Al respecto, ha apuntado hacia la regularización, ya que "no puede ser que los ayuntamientos tengan contabilizadas las chabolas", pero "no sean capaces de poner a predisposición el empadronamiento que es el hecho fundamental, que es básicamente decir que estas personas existen".

Asimismo, ha señalado que la Inspección de Trabajo "no puede vivir ajena a todas las situaciones de explotación y vulneración de derechos laborales que se dan en los campos con estos trabajadores que no están regularizados y que no tienen ningún tipo de contrato". "NosotrOs apelamos a las instituciones a que se pongan de acuerdo con los empresarios y que igual que hacen con los temporeros de Jaén cuando se van a Francia, sean los empresarios también los que se corresponsabilicen con la situación habitacional de estas personas", ha enfatizado.

Por último, ha pedido a la Junta la puesta en marcha de "una alternativa habitacional" para estas personas que debe traducirse en "un plan de vivienda público", porque "tienen dificultades para encontrar viviendas de alquiler en el mercado", por lo que la administración andaluza "tiene que establecer una propuesta de parque de vivienda público para mostrar una alternativa habitacional".

Por otro lado, otras de las medidas "más inmediatas" son las que "trasladan los propios colectivos, que tienen que ver con la dignificación inmediata de estas personas", es decir, que los ayuntamientos implicados, "como en este caso el del Lepe", y la Junta de Andalucía, pongan en marcha centros de día o centros sociales para que "estas personas puedan asearse, lavar su ropa o, en definitiva, hacer lo mínimo para poder tener una vida medianamente digna".

"También nos piden contenedores al lado de los asentamientos porque se llega a situaciones de insalubridad, precisamente, porque no hay posibilidad de depositar ni siquiera las basuras allí mismo", ha añadido el parlamentario.