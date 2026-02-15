Aracena (Huelva) obtiene una ayuda para exhumar los restos de las víctimas de la fosa hallada en el cementerio

Trabajos en una fosa de Aracena (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ARACENA

El Ayuntamiento de Aracena (Huelva) ha obtenido una ayuda de 18.000 euros, concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la realización de actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática. En concreto, se plantea el proyecto de intervención arqueológica para iniciar el proceso de exhumación de las víctimas que pueden encontrarse en la fosa del Cementerio de San Sebastián del municipio.

Según ha indicado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, esto ha sido posible tras la solicitud presentada por el ayuntamiento aracenense, aprobada por parte de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática a propuesta de la FEMP. La actuación está incluida en el 'VI Plan de recuperación de Memoria Democrática 2025-2026'.

Los próximos trabajos se llevarán a cabo una vez realizados los trabajos de indagación e investigación histórica de los hechos acontecidos en el municipio de Aracena durante la Guerra Civil, que contó con una ayuda de 12.000 euros y se presentaron el pasado mes de octubre en unas jornadas, el Ayuntamiento plantea el proyecto de intervención arqueológica para iniciar el proceso de exhumación de las víctimas que pueden encontrarse en la fosa del cementerio.

En este proyecto se abordarán trabajos de campo sobre la fosa que fue localizada en 2025, la exhumación e individualización de los cuerpos de las víctimas que pudieran hallarse, así como el estudio antropológico-forense.

De otro lado, el municipio onubense de Beas ha conseguido la autorización de actuaciones específicas en materia de memoria democrática por parte de la Consejería de Cultura, por la que podrá llevar a cabo actuaciones de localización de fosas.

Las actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra deberán ser autorizadas por la Consejería de Cultura para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas en estos periodos.

RESULTADOS DE OTROS TRABAJOS

En noviembre de 2025, los trabajos de exhumación en la cuarta y quinta fosa común del Cementerio Municipal de Santa Bárbara de Minas de Riotinto dejaron el hallazgo de restos de 22 víctima de la represión franquista, lo que, junto a los 116 encontrado en la tres primeras fosas del camposanto, suma un total de 138 restos mortales.

Asimismo, hasta principios de octubre de 2025 la provincia de Huelva registraba más de 600 víctimas recuperadas en exhumaciones en fosas comunes de diferentes municipios en 30 actuaciones que, a lo largo de los últimos años --con el I Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2020-2024--, han sido financiadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por valor de 1,1 millones de euros.

El 30 de septiembre del pasado año el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que regula la concesión directa a diputaciones y ayuntamientos andaluces por valor de más de un millón de euros, incluyendo a los ayuntamientos de Huelva y Nerva.

Con esta nueva concesión, el Ayuntamiento de Huelva recibirá un importe de 150.000 euros para continuar con la exhumación de fosas comunes del cementerio de La Soledad, en el que se encuentran los restos de 1.100 personas, resultado de las ejecuciones de las condenas a muerte de los Consejos de Guerra sumarísimos y de los bandos de guerra.

El verano de 2024 se consiguieron exhumar 39 cuerpos en el Cementerio de La Soledad de Huelva y en junio de 2025 se llevaron a cabo por parte de la Universidad de Granada otra campaña en la que se pudieron rescatar y exhumar 121 cuerpos, lo que hace un total de 160 exhumaciones en la capital onubense. De esta forma, hasta el momento se ha conseguido la recuperación de 266 en Nerva, 230 en Minas de Riotinto, 160 en Huelva capital, 33 en San Juan del Puerto, 26 en Bonares y 18 en Zufre.

ENTREGA DE RESTOS

Asimismo, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto anunciaba este jueves la entrega de los restos mortales de una de las víctimas de la Guerra Civil exhumados del cementerio municipal. En concreto, se trata de la segunda víctima que se ha podido identificar y cuyos restos se han devuelto a sus familiares, vecinos de Bonares. Esto se hace conforme a la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de "devolver la identidad y el reconocimiento a quienes fueron represaliados y enterrados en fosas comunes", indicó el Consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bonares ha señalado que se trata de Diego Ramos Pulido. "Padre de Encarnación Ramos, 'La maestra', es el segundo vecino que se ha podido identificar tras las pruebas de ADN, de los 22 vecinos que asesinaron en 1936 durante el Golpe de Estado del dictador Franco", remarca en un publicación en sus redes sociales.

Ha sido su hija Encarnación quien a sus 95 años, junto a su familia, ha podido recogerlos para "por fin darle sepultura en Bonares", señala el Consistorio bonariego que ha agradecido al Ayuntamiento de San Juan del Puerto y a su alcaldesa, Rocío Cárdenas, "el apoyo para que haya sido posible".