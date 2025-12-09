Arrancan las obras para la aportación de arena a la playa de Matalascañas (Huelva)

Visita de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, a la playa de Matalascañas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha confirmado que este miércoles arrancan las obras del proyecto para la aportación de 70.000 metros cúbicos de arena en la playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva), enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una inversión de casi cinco millones de euros.

Según ha indicado en un audio remitido a los medios de comunicación, Rico ha señalado que el Gobierno "una vez más cumple sus compromisos con la costa onubense", ya que se van a iniciar los trabajos del proyecto, ya que en la playa ya se encuentran las dos dragas de 6.000 metros cúbicos y de 8.000 metros cúbicos, que desde este miércoles "van a impulsar a través de una tubería de más de un kilómetro, los 70.000 metros cúbicos de arena y de aportación masiva que se van a hacer en esta playa para lograr esa estabilización y evitar esa regresión de la playa".

Rico ha recordado que esta "apuesta decidida", que supone más de cinco millones de euros en Matalascañas, "va a beneficiar a todos los habitantes de Almonte, por lo que "una noticia para compartir".

Así, ha señalado que durante este martes están "aterrizando" las máquinas que van a iniciar esa obra, por lo que "en cuatro meses, veremos una realidad y podremos disfrutar de estos 70.000 metros cúbicos de arena que se van a extender por más de 3,7 kilómetros de playa"

"Lo que pretende el Gobierno de España dentro de su estrategia nacional de protección de las costas es estabilizar sus playas, proteger la costa e intentar hacer una zona de seguridad y de expansión que pueda ser disfrutada por todos ellos. Y este es un ejemplo más. Recientemente inaugurábamos la de La Antilla y aquí se va a hacer lo mismo. No solo la aportación masiva a drena, sino también el recrecimiento y la protección con todos los dispositivos de retención. Con lo cual, un compromiso hecho realidad para todos los almonteños", ha comentado.

De este modo, esta actuación permitirá garantizar la funcionalidad del sistema playa-duna, reforzar su papel de protección frente a temporales y asegurar su uso y disfrute en condiciones adecuadas tanto para la ciudadanía como para el ecosistema.

Así, el proyecto contempla varias intervenciones como la solución propuesta para los problemas de regresión consiste en la remodelación de nueve de los actuales espigones para recuperar la antigua capacidad de retención y la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena procedentes de un yacimiento submarino par actuar sobre 3.700 metros de playa.