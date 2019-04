Arrimadas pide el voto para Cs por "aquellos que tienen sus derechos y libertades coartadas en muchos lugares de España"

Publicado 22/04/2019 19:52:42 CET

HUELVA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs) y número uno de al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha pedido este lunes en Huelva el voto para el partido naranja en las elecciones generales de este domingo "por aquellos que tienen sus derechos y sus libertades coartadas en muchos lugares de España".

Y es que, como ha asegurado Arrimadas durante su intervención en el acto 'Vamos de cañas con Inés Arrimadas', "hay rincones en este país donde no hay libertad". "A mí me dicen que soy muy valiente, pero los valientes son los concejales y las personas que defienden la Constitución en pueblecitos pequeños de Cataluña y del País Vasco y que son señalados cada día", de ahí que pida el voto por ellos, "por la igualdad".

En este sentido, la candidata del partido naranja ha sostenido que el presidente y candidato de Cs a la Moncloa, Albert Rivera, "jamás ha pedido privilegios" sino todo lo contrario, "siempre ha pedido igualdad y nunca ha tenido complejos para defender los valores constitucionales, siempre ha defendido la libertad". "No nos dejéis solos, votad para que haya igualdad", ha insistido.

Arrimadas ha afirmado que "el futuro solo pertenece a los ciudadanos" y que el 28A hay que elegir entre que el candidato socialista que opta a la reelección, Pedro Sánchez, siga gobernando de la mano de Pablo Iglesias y los separatistas, "o que tengamos un gobierno de cambio, progresista y de centro liderado por Albert Rivera, que tenderá la mano al PP".

"Todo el mundo que vote a Cs tiene que saber que intentaremos sumar con el PP para echar a Sánchez, a ERC y a Pablo Iglesias de Moncloa", ha sostenido la dirigente catalana, que ha puesto como ejemplo a Andalucía de cara al 28A: "Nos decían que era imposible sacar al PSOE-A de la Junta, las encuesta decían que no sumábamos con el PP-A, pero se equivocaron".

Así, ha apuntado que "la mejor encuesta es la del día de las elecciones y a Cs se nos da muy bien llenar las urnas de ilusión, y hemos demostrado que cosas que parecían imposibles se pueden hacen realidad cuando la gente va a votar, se pone en pie y no se resigna". "Andalucía no era del PSOE-A y España no es de Sánchez, ni de Torra ni de Puigdemont, es de todos los españoles", ha proseguido para señalar que "no tenemos que soportar cuatro años más de Sánchez, con Iglesias gestionando la economía y con los separatistas gestionando lo territorial", ha agregado.

La solución, según ha proseguido Arrimadas a renglón seguido, "está en nuestras manos" votando a Cs este domingo y que el nuevo gobierno lo lidere "un partido de centro, reformista, limpio, sin mochila de corrupción y formado por gente que sabe trabajar fuera de la política, no como en otros partidos que tiene a gente que lleva toda la vida viviendo de la política".

En este punto, ha asegurado que la fuerza naranja no viene a tirar por tierra los logros de la Transición, sino que quiere "recuperar ese espíritu, recuperar el futuro y llevar a cabo reformas que llevan muchos años en el cajón", y será en una legislatura en la que, liderada por Cs, "los protagonistas no serán los separatistas sino los autónomos, las familias y los emprendedores".

Ha insistido en que para poner en marcha todas las medidas que defiende Cs para fomentar la natalidad o para apoyar a los emprendedores, entre otras, "hay que echar a Sánchez, a Iglesias y a los separatistas de Moncloa" porque si el próximo Ejecutivo depende de Torra, del PNV, de Bildu y de Rufián, "no llegarán a Andalucía las infraestructuras que necesita para tener las mismas oportunidades" que otros territorios.

Arrimadas ha avisado de que "hablar de lucha contra el nacionalismo es hablar de igualdad" porque, como ha explicado, "a las oportunidades de los ciudadanos afecta que el PNV decida los Presupuestos Generales del Estado", a la par que ha defendido que "la mayor potencia de España será cuando sea un país de ciudadanos libres e iguales, con las mismas oportunidades en todo el país, cuando las infraestructuras se valoren por necesarias y no sean el resultado de negociaciones con los separatistas".

AL PSOE: "¿HAY ALGUIEN PENSANDO AHÍ?"

"Necesitamos un presidente que tenga un proyecto de país en la cabeza y Sánchez no sabe ni cuántas naciones hay en España", ha avisado antes de hacer hincapié en que "en Cs sabemos que España es una nación de 47 millones de ciudadanos libres e iguales ante la ley, eso es España", ha remachado Arrimadas, que ha insistido en que "no hay derecho a que los que animan a los CDR a atacar decidan el futuro de España y el reparto de infraestructuras, impidámoslo el 28A", ha reclamado.

Con todo, se ha mostrado convencida de que Albert Rivera llegará a la Moncloa gracias al apoyo de las familias y los emprendedores españoles, mientras que si Sánchez gobierna, en su opinión, "será gracias al apoyo de Bildu, Torra y Puigdemont, y no lo podemos permitir" porque "nos jugamos tener un país cada vez desigual".

Y es que, como ha criticado Arrimadas, el PSOE recoge en su programa "que otorgará más competencias para Torra y Puigdemont y eso es más desigualdad". "¿Hay alguien pensando en lo que queda del PSOE? ¿Hay alguien ahí?", ha ironizado antes de preguntar a los socialistas en qué están pensando "cuando le quieren dar más competencias a quienes dicen que van a volver a declarar la independencia".

"No solo nos jugamos un país unido, de igualdad, de solidaridad y de oportunidades, nos jugamos si tenemos un futuro económico marcado por Pablo Iglesias y por los comunistas, o bien un gobierno liderado por un partido de centro, sensato, liberal y reformista", manifestado la candidata por Barcelona, quien está segura de que quienes votaron a Cs en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre "no se arrepienten y están contentos", a la par que ha asegurado que "si votáis Cs el 28A estaréis contentos también y votaréis por la igualdad en todos los rincones del país".