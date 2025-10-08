La Asociación de la Prensa de Huelva concede el Premio de Periodismo Ángel Serradilla a Reporteros Sin Fronteras

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva (APH) ha decidido conceder el Premio de Periodismo Ángel Serradilla en su vigésima edición a Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización no gubernamental internacional y sin ánimo de lucro dedicada a defender la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en todo el mundo, a la que la asociación de periodistas onubenses se unió hace cuatro años.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet ha comunicado por teléfono esta misma tarde la concesión del premio al presidente de RSF, Alfonso Bauluz, quien, tras agradecer la decisión adoptada en la Junta Directiva onubense, ha confirmado su asistencia al acto de entrega prevista para el miércoles 22 de octubre a las 19,00 horas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, ha indicado la asociación en una nota.

Bauluz se ha mostrado "especialmente honrado y orgulloso" de recibir este reconocimiento, "sobre todo, viniendo de compañeros periodistas". "Este premio no solo valora la labor de RSF España, sino también la misión fundamental de nuestra organización: proteger a los periodistas en peligro y defender la libertad de prensa", subraya.

Reporteros Sin Fronteras se dedicada a defender la libertad de información en todo el mundo. Su misión es garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor, informar, y que todas las personas tengan acceso a información independiente y plural. Protege y exige justicia para los profesionales de los medios de todo el mundo que son amenazados, acosados, agredidos, encarcelados o asesinados por hacer su trabajo.

Este año, RSF España celebra su 30 aniversario. Fundada en 1995, ha intervenido en secuestros, mediado liberaciones, facilitado repatriaciones, impulsado reformas legislativas, apoyado procesos judiciales y ofreciendo asistencia directa a periodistas en riesgo. Bajo la presidencia de Alfonso Bauluz, RSF España "mantiene firme su compromiso con la libertad de prensa".

La APH ha destacado que "la singularidad y riqueza de Reporteros Sin Fronteras deriva de los diferentes sectores a los que la organización está vinculada, lo que le permite gestionar la complejidad de los desafíos contemporáneos y realizar una visión basada en la utilidad política, social y cultural del periodismo".

Desde su fundación, RSF lucha para que cada vez más ciudadanos tengan acceso a información libre, veraz, plural y exenta de censura. Y para que los periodistas, garantes de ese derecho, puedan ejercer su labor con libertad y seguridad. Reporteros Sin Fronteras denuncia abiertamente la censura, documenta los ataques a periodistas y medios, señala a los enemigos de la información libre y vigila atentamente los cambios legales que afectan a la libertad de prensa.

En la actual guerra de Gaza, ha documentado la muerte de 210 periodistas. Más de medio centenar de esas muertas corresponden a periodistas palestinos fallecidos violentamente y de forma intencionada cuando ejercían su trabajo de informar. Entre las últimas acciones llevadas a cabo por RSF se encuentra la presentación ante la Corte Penal Internacional de varias denuncias por crímenes contra periodistas.

Con motivo de la vigésima edición del Premio de Periodismo Ángel Serradilla, la Asociación está organizando una exposición especial sobre la trayectoria de estos premios para hacerla coincidir con el acto de entrega que tendría lugar también en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida.