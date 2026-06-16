Asociación Victimas Adamuz reafirma que las llamadas del 112 son "relevantes" para "saber la verdad"

Imagen de archivo del presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper Pereira (i), comparece ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha subrayado este martes que las llamadas del 112 relacionadas con el accidente ferroviario del 18 de enero, son "vitales" para el caso, ya que "la integridad física de las personas no solo tuvieron relación con la vía", sino también con la "asistencia recibida" y "si no puede ser en este caso, tendrá que ser en una pieza separada".

Así se ha pronunciado Samper, en declaraciones a Europa Press, después de que la jueza que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, haya desestimado el recurso de reforma interpuesto por Renfe contra la providencia denegatoria de pedir que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía aportara las llamadas relacionadas con los hechos acontecidos al entender que "la prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la presente instrucción y ninguna luz arrojaría para el esclarecimiento de los hechos".

De este modo, Samper ha señalado que desde la Asociación también se ha presentado la posibilidad que el 112 aporte esas llamadas, aunque todavía no ha respondido a la misma, ya que las víctimas consideran que "sí tiene mucha relevancia que haya podido haber un fallo de comunicación entre el 061 y el 112 y eso haya provocado lesiones mayores entre las personas atrapadas, esperando a que llegaran hasta casi una hora y media después".

"Si la jueza no admite que sea en este caso, pues tendrá que ser en una pieza separada porque lo que nosotros no vamos a dejar de reclamar es saber la verdad sobre qué ocurrió esa noche y sobre el retraso de la asistencia a las personas que estábamos allí", ha enfatizado.

Al respecto, ha añadido que "si el criterio que expone es que no tiene que ver con el caso, entonces da igual quién se lo pida". "Nosotros sí pensamos que tiene mucha relación porque al final la integridad física de las personas no tiene que ver solo con la vía, sino con la atención que recibieron después". "Si no lo admite esta jueza, pues tendrá que admitirse en otro proceso distinto y abriremos otro procedimiento".

"No se puede llegar al final de la investigación y del proceso judicial sin saber lo que ocurrió en todos los ámbitos. Es decir, si se pudo salvar la vida de cada persona que falleció si se hubiera actuado con diligencia, o si las personas que tienen una salud grave es también por culpa de eso", ha subrayado.

Por ello, ha asegurado que si la jueza rechazara también su petición de que se presenten las llamadas del 112, "se intentaría presentar una demanda por este otro asunto, lógicamente".

Asimismo, Samper ha explicado sobre la investigación que "tienen que cerrarse todas las partes que están en marcha" y una de ellas es relativa al informe que está haciendo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre la que se sabe que "los investigadores se han quejado de la escasez de medios que tienen tanto económicos como humanos.

"Ahora precisamente le han retirado a otra persona y los investigadores están diciendo que, por culpa de esto, puede tardar hasta un año la investigación, y eso es porque parece que el Ministerio de Transportes no le da los recursos necesarios. Ese es nuestro temor, que esto se dilate incluso hasta un año, simplemente por el trabajo de la Comisión de Investigación, lo que nos inquieta enormemente", ha finalizado.