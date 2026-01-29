El Ateneo de Huelva llevará el nombre de su vicepresidenta, María Clauss, fallecida en el accidente ferroviario

Archivo - María Clauss durante la ceremonia de entrega del 26º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta directiva del Ateneo de Huelva se reunió el pasado día 21 de enero y acordó por unanimidad que el Ateneo de Huelva llevara el nombre de su vicepresidenta, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), María Claus.

Así, la junta consideró que es "el mejor homenaje que se podía hacer", a quien desde el principio de la constitución del Ateneo en 2020 "se implicó participando activamente en todas las actividades y muy especialmente en la elaboración de la revista Neonuba", de la que estaba preparando el número 5, que estaba próxima a salir, ha indicado en una nota,

El Ateneo de Huelva también convoca el primer Certamen de fotografía Internacional María Clauss 'Donde NO habite el olvido', dotado con 3.000 euro y destinado a "todos cuantos amen la fotografía".

La temática deberá estar dentro de "aquello a lo que tanto tiempo y esfuerzo dedicó María", la fotografía "humanitaria y documental", con una "gran presencia de lo social, la denuncia de las injusticias y la vulneración de los derechos humanos, el respeto por la naturaleza y los desprotegidos", y siempre desde "objetivos independientes, sin ningún tipo de ataduras, desde la investigación minuciosa y profunda sobre aquello que en cada momento decidió que fuese el objetivo de su mirada y su cámara".

"A pie de calle y de la vida cotidiana, de las emociones, de los sentimientos, de las experiencias de aquellas personas que fotografiaba, siempre preocupada por darles visibilidad, desde una irresignación constante a que sucumbieran en el olvido", ha remarcado el Ateneo.

Asimismo, el Ateneo de Huelva ha subrayado que está abierto a "cuantas Instituciones quieran colaborar" en este certamen que "contribuirá, aún más, a dar visibilidad a la memoria de María".