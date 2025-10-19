Audiencia de Huelva acoge desde este lunes el juicio contra el acusado del atropello mortal en terrazas de Gibraleón

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde el próximo lunes, día 20, a partir de las 10,00 horas, el juicio con jurado contra el acusado de arrollar a varias personas en dos terrazas de Gibraleón (Huelva) el 9 de octubre de 2022, con el resultado de la muerte de una de ellas --un hombre de 32 años-- y de ocho heridos de diferente consideración.

Para este hombre el Ministerio Fiscal solicita 35 años de prisión al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía consumado, así como de seis delitos de intento de asesinato con alevosía --por los que piden 23 años--, y otros dos de intento de asesinato con alevosía --por los que pide 12 años--, toda vez que indica que concurre la circunstancia atenuante de alteración psíquica. Además, pide imponer la pena de libertad vigilada durante 15 años para este hombre.

Por su parte, la acusación particular de los familiares de la víctima mortal solicitan 25 años de prisión para esta persona, así como 15 años por tentativas de asesinato por cada una de las ocho "cometidas" y cinco años por conducción temeraria, lo que sumaría un total de 150 años, aunque la máxima pena imputable es de 35 años. En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular reclama más de medio millón de euros en indemnizaciones para los afectados y los familiares del fallecido.

La Fiscalía solicita que, en concepto de responsabilidad civil, el acusado, conjunta y solidariamente con la entidad aseguradora de su vehículo, indemnice a las víctimas en cantidades que oscilan entre los 1.281 euros y los 41.863 euros, así como pide que la familia del fallecido se le indemnice con la cantidad que en juicio o ejecución de sentencia se determine.

La instrucción del procedimiento concluyó a finales de 2024, después de más de dos años, y en la actualidad, el acusado se encuentra interno en prisión después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acordara a fecha del 13 de octubre de 2022 la prisión provisional comunicada y sin fianza, que fue prorrogada por auto de 27 de septiembre de 2024 por otros dos años.

LOS HECHOS JUSTICIABLES

Señala la Fiscalía como hechos justiciables que el acusado, supuestamente, sobre las 14,30 horas del 9 de octubre de 2022, conducía su vehículo cuando, en la avenida de Andalucía, a la altura de la iglesia de San Juan, se percató de que en una de las terrazas "las mesas estaban llenas de gente que comían despreocupados y alegres".

De este modo, "sin otro motivo que el de quitar la vida a los comensales que allí se encontraban", el acusado presuntamente "encaró cuidadosamente su vehículo hacia un rebaje del acerado" que le permitía el acceso a la terraza y gritando "os tengo que matar a todos" aceleró el coche, súbita y bruscamente, "embistiendo contra cuantas personas, mesas, sombrillas y mobiliario encontró a su paso, de forma tan rápida e inesperada que sus ocupantes no tuvieron la más mínima oportunidad de evitar la colisión y fueron atropellados".

Así, según indica el auto, el coche arremetió en primer lugar contra una mesa ocupada por tres personas, de las cuales dos fueron atropellados por el encausado y quedaron tendidos en el suelo. No obstante, el acusado presuntamente arremetió contra una segunda mesa con cuatro personas, de las cuales tres quedaron en el suelo.

Además, según continúa el auto, el encausado continuó unos 80 metros por el acerado hasta la esquina con la calle Cristóbal Colón, en donde dio un giro de 180 grados y se colocó en la carretera, de nuevo en dirección al bar. Pero, "en mitad del tumulto y pánico desatado entre los vecinos presentes", un vecino "con la finalidad de evitar que el encausado repitiera su acción y volviera a atropellar a los heridos", salió a su encuentro llamando la atención con los brazos en alto. El acusado cuando lo vio, presuntamente dirigió al coche contra él y, "con el mismo propósito de acabar con su vida, lo persiguió velozmente durante varios metros hasta que esta persona se escabulló entre los coches" y consiguió que el encausado "abandonara la zona a toda velocidad, por la misma calle por la que había llegado".

Posteriormente, según continúa el auto, el encausado condujo por la avenida Pío XII hasta alcanzar la avenida Palo Dulce en la que se encontraba otro terraza de bar. El encausado "frenó bruscamente y dirigió el coche marcha atrás, como si estuviera haciendo la maniobra de estacionamiento al lado de la terraza", sin embargo, "viendo a jóvenes que ocupaban sus mesas despreocupados y alegres", les gritó "¿de qué os reís?, ¿ahora os vais a reír con razón?", por lo que "con el propósito de acabar con sus vidas, aceleró bruscamente el coche y empotró contra la pared a dos de ellos. Los dos jóvenes, fueron sorprendidos por la embestida del coche "sin poder escapar, antes de ser atropellados".

Por último, según recoge el auto, el único acusado por estos hechos abandonó la zona "a gran velocidad" repitiendo los gritos de "ahora os reís con razón". Como consecuencia de los hechos, falleció un joven y otras ocho personas resultaron heridas.

Por otro lado, el texto señala que el acusado en el momento de los hechos "reunía criterios para el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y consumo perjudicial de cocaína que afectaban sus capacidades volitivas en relación a la impulsividad que caracterizan su trastorno y al consumo de tóxicos". De hecho, el día de su detención el acusado fue ingresado en la unidad de salud mental del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva de forma involuntaria, pero recibió el alta el 13 de octubre de 2022 con diagnóstico "psicosis paranoides asociado a dependencia activa a cocaína".

EL ACUSADO TIENE ANTECEDENTES

De otro lado, la acusación particular señaló "la conducta violenta del acusado", que cuenta "con antecedentes policiales" por "once denuncias entre los años 2009 a 2021 por comportamientos violentos, algunos con vehículo a motor, amenazas de acuchillar, agresiones, amenazas de muerte, entre otros", y que "en ningún momento aparecen indicios de enfermedad mental en los once episodios denunciados".

Indica el escrito de la acusación particular que el Informe de la Policía Judicial "lo califica de persona conflictiva" y "con clara intención de atentar contra la vida de las personas con ánimo de matarlos" y que el acusado "tiene antecedentes penales".

Finalmente, remarca que el resultado de los atropellos fue el fallecimiento el mismo día de un hombre que se encontraba en la terraza de uno de los bares y "las lesiones físicas y psicológicas del resto de los allí presentes", además de los daños materiales en enseres de los bares.

"FACULTADES PLENAS Y CONSCIENTES"

De otro lado, el informe forense lo diagnostica de "trastorno antisocial" y llega a la conclusión de que "tenía sus facultades plenas y conscientes sobre el daño que había realizado", así como apunta el escrito de acusación que "el escaso y a veces casi nulo tratamiento farmacológico y psiquiátrico durante estos dos años de cárcel confirma el correcto proceder de los forenses que lo han examinado".

El informe forense apunta que "en el momento de la exploración sus capacidades cognitivas y volitivas se encuentran indemnes, siendo capaz de comprender el alcance y las consecuencias de hechos como los que se le imputan", toda vez que señala que "no se considera que su trastorno sea de tal intensidad como para afectar a sus capacidades cognitivas en relación con los hechos imputados, no pudiendo descartarse una afectación parcial de sus capacidades volitivas en relación a la impulsividad que caracteriza su trastorno y al consumo de tóxicos".