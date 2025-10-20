La familia del fallecido por atropello en Gibraleón (Huelva) espera la "pena máxima" para el acusado

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de la víctima mortal del atropello a varias personas en dos terrazas de Gibraleón (Huelva) el 9 de octubre de 2022 espera que el único acusado por este suceso sea condenado con la "pena máxima", ya que el "perdón no es consuelo", toda vez que el abogado de la familia ha asegurado que "no cabe la atenuante del trastorno psicológico", ya que "lo que hay es maldad".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar el primer día de juicio por este caso, uno de los hermanos del fallecido ha señalado que no pierden "la esperanza" de que el acusado sea condenado a la "pena máxima" y que "su 25 ó 30 años esté en la cárcel" y "por lo menos no se lo vuelva a hacer a nadie más".

Por otro lado, sobre la posibilidad de trastorno mental, el hermano del fallecido ha señalado que "él ha tenido otros casos y nunca se ha determinado trastorno", pero "ahora se juega muchos años y cada uno se defiende como pueda".

Asimismo, otra de las hermanas de la víctima ha remarcado que el perdón "no nos sirve de nada". "A mí el perdón no me consuela. Mi hermano está ahí metido en una tumba hace tres años y es por culpa de él. Aquí no hay más. Él estaba suelto en la calle con un tercer grado. Tiene antecedentes. Se va a defender como cualquiera. Pero para nosotros no nos sirve de nada", ha espetado.

Al respecto, ha subrayado que tienen "mucha fe en la justicia", que tienen "un buen abogado" y por ello, "tenemos esa esperanza, que se haga justicia".

Por su parte, el abogado de la familia del fallecido y de algunos de los lesionados, José Luis Orta, ha recordado que la defensa de las víctimas va a pedir que el acusado sea condenado por "asesinato con alevosía, con resultado de muerte y tentativa de asesinato porque intentó matar a ocho personas".

En este sentido, desconoce si el acusado va a testificar, pero en otras ocasiones "apenas ha hablado", por lo que ha valorado que "el silencio marca también unas líneas positivas y negativas".

También ha explicado que la petición de condena es "muy alta" porque no es lo mismo que "a mayor cantidad, más le va a costar salir de prisión", pero "aparte también porque se lo merece, ya que ha querido matar a ocho personas".

Por otro lado, en cuanto a la petición de la defensa del acusado de internamiento en un centro psiquiátrico, el abogado ha remarcado que "lo han pedido en varias ocasiones y se le ha negado", pero ahora "lo que buscan son atenuantes o eximentes para conseguir reducir la pena", pero entiende que "no cabe el internamiento porque no hay un trastorno psicológico, si no lo que hay es maldad". "Todos conocemos a personas que son malas, él lo es, y ha cometido un error, y no hay que ampararlo en trastorno psicológico, sino en lo que es, que es maldad", ha abundado.