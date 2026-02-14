El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva abre sede en Cortegana el próximo mes de marzo

Anuncio de la sede en Cortegana (Huelva) del Aula de la Experiencia. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva (UHU) abre nueva sede en la provincia, concretamente en Cortegana, que se suma a este programa formativo universitario para mayores de 55 años a partir del próximo mes de marzo.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, así se recoge en un convenio de colaboración firmado este viernes pasado entre la Onubense y el Consistorio de la localidad, que pondrá a disposición del Aula de la Experiencia un espacio de su Biblioteca Municipal.

Tras este acuerdo, firmado por el rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, y la alcaldesa del municipio, María del Mar Martín Florido, ya son 24 los municipios que forman parte del Aula de la Experiencia, que cuenta en este curso con más de 2.000 alumnos repartidos por toda la provincia.

Este es un momento "particularmente importante y muy grato dentro de la política de la Universidad de Huelva de expandirse y tener más presencia en la provincia", ha subrayado el director del Aula, Manuel Andrés García, para quien este programa es "una alternativa formativa que no tiene parangón en España".

Además, el Aula de la Experiencia es "un elemento de integración excelente que nos da una presencia institucional muy importante", ha proseguido el director de este programa, que cuenta con una "gran variedad de asignaturas" y "un alumnado muy numeroso que encuentra lo que está demandando", ha agregado.

El rector, por su parte, ha destacado que con el Aula de la Experiencia cumplen el doble objetivo de "mantener viva la llama de la curiosidad de nuestro potencial alumnado de más de 55 años y llevar la Universidad de Huelva a la provincia".

Gracias a lo primero "les proporcionamos conocimiento en todos los ámbitos, porque la curiosidad no tiene fronteras", mientras que, gracias a lo segundo, la Onubense continúa dando pasos para convertirse en "un faro provincial", que es "nuestra intención", ha subrayado Rodríguez Quintero.

La firma del convenio también es una "satisfacción" para el Ayuntamiento de Cortegana. "Estamos de enhorabuena. Llevamos dos años intentando sacar adelante este proyecto que por fin ve la luz", ha recalcado la alcaldesa, María del Mar Martín, que ha mostrado su agradecimiento a la UHU por "el esfuerzo que hace de acercar la universidad al territorio".

Eso es además "muy importante en Cortegana dada nuestra lejanía de la capital", ha proseguido Martín, que espera que la localidad cuente con "un número de alumnos importante", ya que en Cortegana "hay mucho interés por la formación y la cultura", ha agregado.

El acto también ha contado con la presencia de la vicerrectora de Proyección Social de la Onubense, Joaquina Castillo, quien ha anunciado que el Aula de la Experiencia de la UHU acaba de ser aceptado como miembro del programa Erasmus para adultos, por lo que sus alumnos "van a poder ir de erasmus a otras universidades europeas" a partir del próximo cuatrimestre, ha subrayado.

En suma, Castillo también ha recalcado "la enorme satisfacción que supone para la Universidad de Huelva que Cortegana sea parte de esta gran familia que cada vez se extiende más por toda la provincia", tras lo que indicado que los alumnos de este municipio también se van a convertir en "referentes" y "dinamizadores" para sus familias y toda la localidad.