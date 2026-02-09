Avanza la obra de emergencia para "salvar" las infraestructuras de saneamiento de la playa de El Portil (Huelva)

Trabajos de la obra de emergencia en la playa de El Portil. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha destacado este lunes que ya se está ejecutando la obra de emergencia de protección del litoral portileño que anunció la pasada semana tras los destrozos existentes en la primera línea de playa de El Portil, agravados por el paso de las últimas borrascas.

Se trata de una actuación en la que el Consistorio puntaumbrieño repercutirá "íntegramente" el coste económico a Costas, además de "exigir las responsabilidades legales y patrimoniales que correspondan", ha indicado en una nota de prensa.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha lamentado que el Gobierno de España "mire para otro lado a pesar de que se ha puesto de manifiesto el peligro, tanto para las infraestructuras como para las personas" y ha explicado que la obra la está ejecutando la empresa Infraestructuras y obras de Andalucía Occidental SL, por un importe de 97.121 euros, IVA incluido.

La entidad está actuando volcando piedras y acopiando arena desde la calle Olivo para después aproximarlas a la línea de costa, con la intención de "salvaguardar las infraestructuras de saneamiento de fecales y bombeo".

A comienzos de año, con la pasada borrasca Francis, el Consistorio alertó del riesgo "inminente y real" de "colapso" del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura municipal "aún pendiente de recepción y cuya rotura podría provocar vertidos directos sobre la playa con consecuencias ambientales irreversibles".

El Ayuntamiento puntaumbrieño señaló de que, "de producirse cualquier vertido o daño al medio ambiente, la responsabilidad sería única y exclusivamente de la Dirección General de Costas por su inacción consciente y reiterada". De ahí que haya remarcado que tenga que intervenir "de manera subsidiaria" para "proteger urgentemente las infraestructuras municipales --colector, calzadas, acerados y viales--, repercutiéndole el coste a Costas".