Avisan de una posible crecida del caudal del río Guadiana tras desembalse en la presa portuguesa de Alqueva

AYAMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha emitido este viernes un aviso ante una posible crecida del caudal del río Guadiana debido a un nuevo desembalse de agua del sistema de presas Alqueva-Pedregao, en Portugal. Además, este jueves se produjo otro aviso de liberación de agua, pero que el río "ha podido asumir sin registrar incidencias".

De este modo, el Ayuntamiento ayamontino ha explicado que en la tarde de este jueves, a las 18,00 horas, se produjo un nuevo desembalse de unos mil metros cúbicos por segundo del sistema de presas Alqueva-Pedregao. Los efectos de una posible nueva crecida del río Guadiana "se percibiría en Ayamonte entre las 15,00 horas y las 16,00 horas de este viernes, coincidiendo con la pleamar".

"No obstante, el coeficiente de mareas no es excesivamente elevado como en otras ocasiones, y todo apunta a que la crecida en nuestra localidad no alcanzaría niveles preocupantes, lo que nos aporta mayor tranquilidad", han señalado.

En este sentido, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Consistorio ayamontino, José María Mayo, ha explicado que tras un primer desembalse, los dispositivos del Ayuntamiento están "en alerta precisamente por si hubiera que hacer alguna intervención", ya que "se va a seguir desembalsando", por lo que ha pedido a la ciudadanía "prudencia y limitar las actividades que se tengan que hacer en la margen del río".

"Si llegase a desbordarse, pensamos que no, sí que pueden estar más comprometidos los garajes que están por debajo de la cota del suelo, entonces sí, a los propietarios de esos garajes, pues sí pueden evitar el durante el día aparcar los coches, se puede limitar bastante el riesgo de que tenga algún tipo de problema. Más allá de eso, pues esperamos que no haya ninguna incidencia reseñable", ha abundado.

En este sentido, ha señalado que la llegada de esa masa de agua "va a coincidir aproximadamente con la pleamar ya bajando", pero "el coeficiente de marea está entre 88 y 89, que tampoco es excesivamente alto, con lo cual también nos aporta un plus de tranquilidad relativa".

"DESEMBALSE SIN INCIDENCIAS"

Por otro lado, el teniente de alcalde ha explicado que los ayuntamientos del Guadiana recibieron un aviso este jueves de las autoridades portuguesas, alertando de una posible crecida del río debido a la apertura para liberar agua del sistema de presas.

Al respecto, ha detallado que "hay un convenio entre España y Portugal para gestionar el curso bajo del Guadiana, porque la presa de Alqueva está en territorio portugués, pero la influencia también es sobre España". "Entonces hay una regulación especial sobre esta cuenca que esta vez ha funcionado perfectamente porque la información ha fluido con rapidez desde las autoridades portuguesas", ha abundado.

Así, ha incidido en que la de Alqueva es "la presa más grande de Europa occidental" y si "ha tenido que desembalsar es porque evidentemente este año está siendo lluvioso", al tiempo que ha señalado que realizaron en la mañana de este jueves la liberación de unos 280 metros cúbicos por segundo de agua, que es "mucha agua, pero en principio esas cantidades incluso se manejan en simulacros".

"Cuando llega esa agua aquí a la desembocadura con la anchura que tiene, la cercanía del mar, el sistema de marisma que tenemos en torno al Guadiana, hace que se suela asumir sin problemas. Ese agua llega entre 18 y 20 horas más tarde, por lo que esta madrugada estuvo funcionan el dispositivo, pero no hubo problemas, porque el río pudo absorber la masa de agua", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que está en contacto Protección Civil del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadiana para estar al tanto, en todo momento, del alcance de la posible crecida.

Por otro lado, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, se ha referido al primer desembalse, asegurando que los ha tenido "preocupados", por lo que durante los últimos días "se ha mantenido el contacto con el Gobierno para conocer los datos del caudal que se iba a desembalsar".

Sin embargo, Correa ha confirmado que "la situación crítica" del primer desembalse "ha finalizado" y que el "caudal del río Guadiana ha bajado", además de que "no ha habido ningún tipo de incidencia".