Ayamonte y San Juan del Puerto (Huelva) piden a la Junta más medidas de seguridad para los centros escolares

HUELVA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los consejos escolares municipales de Ayamonte y San Juan del Puerto (Huelva) van a solicitar a la Junta de Andalucía más medidas de seguridad para los centros educativos de sus municipios debido a las características especiales de este comienzo de curso debido a la pandemia del Covid-19.

Los tenientes de alcaldesa responsables de Servicios Generales y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ayamonte, Javier López y Cristina Garfia, respectivamente; y la concejala de Educación, Remedios Sánchez, han participado en la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo Escolar Municipal, a la que han sido invitados a asistir, además de los participantes habituales en el mismo, los directores de todos los centros educativos del municipio y representantes de las diferentes AMPAS (Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), así como de ludotecas y escuelas infantiles.

En el transcurso de la reunión, convocada por el Ayuntamiento,

--gobernado por el PSOE--, y que se celebró en el auditorio del centro cultural Casa Grande con todas las medidas de seguridad frente al Covid-19, se ha acordado solicitar a la Junta de Andalucía reducir la ratio en las aulas, establecida por la administración autonómica en 25 alumnos, así como la dotación de presupuesto a los ayuntamientos para hacer frente a los gastos originados por las labores de desinfección en los centros educativos.

Igualmente, se pide la incorporación de monitores para los alumnos de tres a seis años de Educación Infantil, así como la presencia de personal sanitario en cada uno de los centros escolares.

Otras de las demandas que se plantearán a la Consejería de Educación serán la necesidad de ampliar la presencia de los profesores de apoyo más allá del primer trimestre del curso, como se ha contemplado por parte de la Junta de Andalucía, así como la dotación de una plataforma on line para que, en caso de que la evolución de la pandemia obligue a suspender las clases de manera presencial, los alumnos puedan disponer de ella para el desarrollo de las clases de manera virtual, según ha informado la concejal de Educación.

El nuevo curso escolar dará comienzo el próximo 10 de septiembre. En este sentido el Ayuntamiento ha expresado su disponibilidad a toda la comunidad educativa a la que ha ofrecido sus servicios con el fin de velar por la seguridad del alumnado y de los docentes.

Cabe señalar que de cara comienzo de las clases en los centros escolares, los servicios municipales está llevando a cabo intensas labores de adecentamiento en estos que incluyen la limpieza de las instalaciones así como actuaciones de albañilería, fontanería, carpintería, pintura, jardinería, sustitución de cristales, reparación de persianas, poda de árboles y arbustos o limpieza de caños e imbornales en todos los centros. Igualmente, el Consistorio llevará a cabo la desinfección de los accesos a todos los centros, incluidos los de Educación Infantil.

ENTORNO ESCOLAR SEGURO

EL Consejo Escolar Municipal de San Juan del Puerto se reunió este marte para abordar la vuelta al cole de este comienzo de curso tan singular marcado por la pandemia del coronavirus.

Representantes de la comunidad educativa de los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller han coincidido en reivindicar a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía, una serie de medidas relacionadas que den soluciones a la distancia social y bajada de la ratio.

La alcaldesa sanjuanera, Rocío Cárdenas (PSOE), ha manifestado que desde el Ayuntamiento se han puesto a disposición de todos los centros educativos todos los recursos disponibles, tal y como recogen las instrucciones de la propia consejería del protocolo de la Covid-19.

Cárdenas ha subrayado que entre las funciones que desde el Consistorio se pondrán en marcha están el control de seguridad en las entradas y salidas de los centros, la cesión de espacios públicos para ampliar o descongestionar los espacios físicos de los colegios, y la colaboración en la limpieza y desinfección.

La alcaldesa ha incidido "igualmente van a pedir a la Delegación Territorial un marco legal y financiero para atender las necesidades extraordinarias de desinfección ya que ésta última no es de nuestra competencia", ha explicado en una nota de prensa.

Los directores y directoras de los centros y claustros han coincidido en poner de manifiesto que para conseguir un entorno escolar seguro no solo se hace necesario poner los medios y recursos que ya se están poniendo desde el consistorio y en máxima colaboración con los centros, sino "el compromiso y coordinación" de las instituciones y organismos públicos con "decisiones consensuadas".

Rocío Cárdenas ha matizado "han puesto a disposición de la comunidad educativa todos los recursos municipales y aquellos medios que aún no lo están es porque no dependen de nosotros, por lo que no será responsabilidad ni de los centros ni del ayuntamiento", ha indicado.

Los representantes de los centros educativos sanjuaneros acuerdan poner en conocimiento ante la administración educativa andaluza la imposibilidad de garantizar al completo la salud de las distintas comunidades educativas, por lo que esperan tener una respuesta "a la mayor brevedad ante el inminente comienzo del curso 2020-21".