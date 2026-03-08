Ayuntamiento, Aguas de Huelva y tejido social celebran la segunda mesa de trabajo del Pacto Social del Agua

Foto de familia de la segunda mesa de trabajo del Pacto Social del Agua en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se ha celebrado la segunda mesa de trabajo del Pacto Social del Agua en Huelva, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la empresa municipal Aguas de Huelva que da continuidad al compromiso adquirido en julio del pasado año, cuando se presentó públicamente este proyecto orientado a situar el agua como "motor de cohesión social, desarrollo sostenible e innovación en la ciudad".

Según una nota remitida por el Consistorio, esta nueva sesión ha reunido a representantes institucionales y del ámbito social en el marco de una iniciativa estratégica que apuesta por una gestión del agua con una clara dimensión social, medioambiental y participativa.

La teniente de alcaldesa de Familias, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, acompañada por la directora de Sostenibilidad de Aguas de Huelva, Natividad Moya, y por el director de Sostenibilidad, Acción Social y Transformación de Hidralia, Gonzalo Jiménez Espinosa, han dado la bienvenida a los asistentes en el salón de actos de la ETAP El Conquero.

Durante su intervención, Adela de Mora ha destacado que "el Pacto Social de Aguas de Huelva nace con la vocación de ser una herramienta útil y cercana, basada en la escucha activa y el trabajo conjunto con las entidades y servicios que cada día están al lado de las personas que más lo necesitan, con el objetivo de convertir el agua en un motor de cohesión social, transformación ecológica y desarrollo económico".

A esta segunda mesa han asistido representantes de Cruz Roja Huelva, la Asociación de Vecinos Santa Ana, AFA Alzheimer Huelva, los servicios sociales del propio Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, el responsable del Área de Empleo del Ayuntamiento de Huelva y la presidenta de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva). También han participado en la jornada, responsables del Comité DT Andalucía de Desarrollo Sostenible y Acción Social de Hidralia, socio privado de Aguas de Huelva.

Durante el encuentro, los representantes municipales y de Aguas de Huelva han reiterado su voluntad de mantener "un espacio vivo y abierto a la escucha, donde el agua se entienda no sólo como un recurso, sino como una herramienta de transformación social y económica". Un enfoque que se traduce en políticas concretas de apoyo, como las más de 1.350 bonificaciones sociales aplicadas en 2024 o las ayudas que benefician a colectivos especialmente vulnerables.

En esta segunda mesa del Pacto Social, la directora de Sostenibilidad de Aguas de Huelva, Natividad Moya, ha presentado las acciones de sensibilización y formación que la empresa municipal desarrollará durante el primer semestre del año, entre ellas iniciativas educativas y de sensibilización medioambiental a la ciudadanía. Muchas de estas iniciativas surgieron durante el primer encuentro celebrado el pasado mes de octubre.

Además, durante la sesión se han recogido nuevas propuestas de las entidades participantes, reforzando así un espacio de escucha activa y participación que permite incorporar la visión de los colectivos sociales al diseño de políticas y servicios vinculados a la gestión del ciclo integral del agua.

Por otro lado, el director de Sostenibilidad, Acción Social y Transformación de Hidralia, Gonzalo Jiménez Espinosa, ha presentado tres proyectos de innovación social que la compañía desarrolla en Andalucía; Big Social Sur, OLA y FOCO.

Estos programas buscan detectar situaciones de vulnerabilidad, empoderar a las personas, mejorar competencias laborales y personales, y promover la inclusión social y laboral, poniendo el agua al servicio de la cohesión social y la transformación comunitaria.

Con este proceso participativo, Huelva consolida un modelo de gestión del agua con visión social y medioambiental, alineado con la Agenda Urbana y la Estrategia de Ciudad, y con un objetivo común: no dejar a nadie atrás en el acceso a un recurso esencial y en consolidar su papel como referente en políticas públicas de sostenibilidad, transformación ecológica e inclusión.