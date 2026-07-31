El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) recupera la artesanía tradicional de los arcos para la Venida de la Virgen

Tradicionales arcos revestidos de papel de seda para la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El pueblo de Almonte se encuentra inmerso en los preparativos para la próxima Venida de la Virgen del Rocío, y el Ayuntamiento de Almonte ha decidido devolver al municipio una de sus señas de identidad "más características". De este modo, la presente edición recupera los tradicionales arcos revestidos de papel de seda, una imagen que durante décadas ha acompañado a la Venida y que "permanece grabada en la memoria colectiva de los almonteños".

Según informa el Ayuntamiento almonteño en nota de prensa, la venida de la Virgen del Rocío supone "una transformación integral del municipio", ya que el municipio se prepara por y para su Patrona, adaptando sus espacios públicos para acoger a miles de personas y creando un ambiente único que refleja el profundo vínculo existente entre el pueblo y la Virgen.

Este año, los arcos llevan impreso el sello de la mano experta y sabia de las mujeres almonteñas, quienes han dedicado horas de mimo y destreza a la elaboración del tradicional papel rizado en tonos blanco y dorado. Este laborioso encaje de papel se entrelaza de forma "impecable" con la estructura metálica preexistente, logrando "una perfecta adaptación arquitectónica que convive con un minucioso y noble trabajo de carpintería".

Pero la estética de este año "da un paso más allá" en su carga artística y sentimental. El diseño de los arcos encuentra su fuente de inspiración en la obra de Maireles. A través de una estética vítrea, el montaje rinde tributo a la fisionomía, el esfuerzo y el legado de las mujeres del municipio.

Asimismo, la estructura se enriquece con la incorporación de otras vidrieras que recrean las pinturas dedicadas a la Virgen del Rocío en sus dos grandes iconografías. Por un lado, aparecerá como Reina, revestida de majestad y vinculada a sus atributos históricos. Por otro, como Pastora, la imagen con la que emprende el camino desde la aldea y es recibida por el pueblo de Almonte.

Esta doble representación resume buena parte del sentido de la Venida: la Virgen que abandona el Santuario vestida de Pastora y la Señora que vuelve a ocupar el centro de la vida religiosa y devocional de su pueblo.

El conjunto contará además con cuatro vidrieras laterales vinculadas directamente a la simbología de la advocación. Entre ellas figuran el Espíritu Santo y María, Reina del Cielo y de la Tierra.

Aunque, el verdadero motor reside en cada rincón del pueblo. Las calles se engalanan gracias al trabajo incansable de los propios vecinos, que llevan meses colaborando en los barrios para confeccionar los millones de flores que vestirán el recorrido de la Virgen.

Con el regreso de los exornos de papel, la ilusión vuelve a inundar Almonte con una fuerza renovada. El Ayuntamiento demuestra su compromiso con las tradiciones más profundas del pueblo al respaldar una forma de engalanar las calles que devuelve la autenticidad y la emoción a una Venida histórica.