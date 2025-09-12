El Ayuntamiento anuncia "la mayor inversión" en los barrios de la última década con siete millones de euros

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada por el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz; la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce; y el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, han anunciado hoy una inversión de más de siete millones de euros en los distintos barrios de la ciudad, para afrontar "su mayor transformación urbanística de la última década".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de una inversión "realizada con fondos propios, gracias al gran trabajo y a la eficiente gestión económica municipal, a la labor realizada por Francisco Muñoz, quien junto a su equipo ha hecho los deberes en materia económica y de ese trabajo se van a poder beneficiar todos los onubenses", ha continuado la alcaldesa.

Se trata de 25 proyectos "concretos definidos tras meses de trabajo de todas las áreas, que son fruto de la escucha activa y la política de despacho de calle de este equipo de Gobierno, y que han sido diseñados después de recorrer las calles y los barrios para atender demandas históricas, mejorar la habitabilidad o dar respuesta a necesidades diarias de los ciudadanos, como el aparcamiento".

Sobre los plazos de ejecución, Miranda ha señalado que los proyectos se encuentran en distintas fases de ejecución, "lo que permitirá que una parte se realice antes de que finalice este año, mientras que el resto puedan ser una realidad a lo largo de 2026".

Al respecto, la primera edil ha insistido en que se ha presentado "un plan de actuación que refleja la intención de este Ayuntamiento de construir el futuro de la ciudad desde sus barrios, para que el crecimiento de Huelva mejore la vida de todos los onubenses, vivan donde vivan".

Por otro lado, Miranda ha afirmado que estos nuevos proyectos "refuerzan la histórica transformación urbanística que vive Huelva" y ha recordado que en dos años "se han desbloqueado el Ensanche Sur, la Plaza Mayor, la Ciudad de la Justicia y la rehabilitación de la antigua estación de tren".

En lo referente a las últimas actuaciones llevadas a cabo en la ciudad, Miranda también ha señalado que "nos encontramos las obras del Mercado de San Sebastián paralizadas y condenadas al desastre, y hoy es un mercado que llena de vida a su barriada".

"Junto a ello, modificamos proyectos que rechazaban los vecinos como la plaza de la Merced con un resultado espectacular; rehicimos el proyecto de San Pedro, que era un atentado contra la identidad de Huelva. Comenzamos las obras y las concluimos en tiempo récord integrando por primera vez restos arqueológicos en la ciudad; salvamos el proyecto de Santa Fe, que era otra obra condenada al fracaso; rehicimos el proyecto, comenzamos y terminamos la Fábrica de Harina o la urbanización de Nuevo Molino, para atender las demandas de los vecinos; y renovamos por completo la plaza Cristo del Perdón", ha indicado.

Finalmente, la alcaldesa ha reconocido que "queda mucho por hacer para poner a nuestra ciudad donde todos merecemos, pero Huelva crece, desde sus barrios", y "lo hace de forma imparable, con un crecimiento en el que trabajamos para que llegue a todos los rincones de la ciudad".

De este modo, en el último trimestre de 2025 se ejecutará la renovación de las pistas del Polígono San Sebastián; el arreglo de la calle Navidad; arreglos pedidos por los vecinos en zonas comunes de Verdeluz; demolición de ocho quioscos convertidos en "puntos negros" en distintos barrios; el césped artificial del Cristo Pobre, entre Nuevo Molino y la barriada de La Navidad; y la demolición del mercado de La Merced y, posteriormente se adaptará el solar como aparcamiento para los vecinos del barrio de La Merced y Nuevo Molino.

Por otro lado, en 2026 se afrontarán la reforma de la Plaza Pascual Cervera; la reforma de la plaza Zenobia; los arreglos del entorno del Muelle del Tinto; el aparcamiento público y gratuito en Torres Quevedo; la renovación del acerado y el entorno de la Plaza de Toros; la reforma de la plaza Padre Genaro; la renovación de las aceras y zonas comunes de las calles Vicente Yáñez Pinzón, Pedro Alonso Niño y Joaquín de la Torre.

También está previsto la renovación de aceras y espacios comunes en Sedano Arce; arreglos de las medianas de la avenida Ana María Jerez Cano; arreglos de parterres y renovación del sistema de riego de zonas verdes en Nuevo Parque; culminación de la renovación completa de Santos Chocano y arreglos de Ramón Campoamor y Mateo Alemán, La Hispanidad; plan de rehabilitación de Parques Infantiles, que permitirá reformar por completo el Parque Robinson en el Molino de la Vega.

Asimismo, también se incluye la culminación de los arreglos de en las cubiertas de las viviendas municipales de la barriada de la Navidad y de la casa grande Jesús Hermida; elección de la parcela e inicio del procedimiento para la construcción de una piscina municipal en la ciudad; inicio de los trabajos de la primera fase del nuevo recinto Colombino.

Todo ello complementado con aparcamiento en Cardeñas para "dar respuesta" a la propia barriada y La Orden en colaboración con Diputación Provincial; un nuevo plan de asfaltado para dar continuidad al que ahora está en marcha; climatización del espacio cultural Santa Fe y el plan anual de mejoras en el Nuevo Colombino de la mano del Recreativo.