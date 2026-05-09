El Ayuntamiento aprueba definitivamente la ordenanza para la implementación del 'Sandbox Urbano de Huelva'

Archivo - Vista aérea de la ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado de manera definitiva la ordenanza para la implementación del 'Sandbox Urbano' de la ciudad, de modo que la campital se convierta en lugar para "soluciones, productos y tecnologías en escenarios reales bajo condiciones controladas y supervisadas".

Según señala la ordenanza, publicada en el BOP de este miércoles, consultada por Europa Press, la ciudad de Huelva cuenta con "una trayectoria consolidada de impulso al desarrollo tecnológico, económico y social sostenible bajo el convencimiento de la innovación como un eje clave para la transformación económica, social y urbana de la ciudad".

Además, el Ayuntamiento de Huelva ha reforzado su apuesta por la consolidación de un modelo de ciudad "moderna, dinámica, sostenible y competitiva". Bajo esta visión, Huelva ha identificado como "una prioridad clave la transformación de la ciudad en sus múltiples dimensiones".

En este contexto, los entornos controlados de pruebas, conocidos como 'sandboxes', en su dimensión urbana emergen como "instrumentos especialmente adecuados para acercar el desarrollo innovador a los contextos reales en los que se aplicarán: las ciudades".

Un 'sandbox' permite así probar "soluciones, productos y tecnologías en escenarios reales bajo condiciones controladas y supervisadas reduciendo así significativamente los riesgos inherentes a la innovación y facilitando la adaptación de estas soluciones a las necesidades reales del entorno urbano".

Es decir, "prototipos, ensayos, experimentos, pruebas, plataformas, procesos, productos, programas o modelos orientados al desarrollo de nuevas soluciones o funcionalidades que no se encuentren actualmente en el mercado y presenten características con potencial para generar un impacto económico o social, directo o indirecto, de carácter positivo para la ciudad de Huelva o para la mejora de los servicios públicos municipales".

Por ello, y "como continuación de esta estrategia y culminación de su compromiso con la innovación" el Ayuntamiento de Huelva se propone así un sandbox urbano que pone a disposición la ciudad como "un espacio seguro y facilitador en el que experimentar y validar proyectos innovadores orientados a la transformación integral de la ciudad".

El sandbox de Huelva se configura con varios objetivos como "favorecer el desarrollo económico local mediante el apoyo a proyectos innovadores; contribuir a mejorar la administración y servicios públicos a través de soluciones tecnológicas avanzadas y consolidar el papel del Ayuntamiento como agente que acompaña y facilita la innovación en la región".

De este modo, según indica la ordenanza, podrán acogerse a este instrumento, bajo acuerdo con el Ayuntamiento, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que prueben o validen soluciones innovadoras.

Además, la ordenanza será de aplicación en la totalidad del término municipal de Huelva y las disposiciones de la misma se aplicarán a la ejecución de los proyectos de innovación que soliciten acceso al Sandbox de Huelva.

Por otro lado, los proyectos de innovación a los que se refiere el apartado anterior podrán guardar relación con "urbanismo e infraestructuras públicas, transporte público y movilidad urbana; aguas y residuos urbanos; seguridad ciudadana; cultura y del turismo; deporte, salud y bienestar ciudadano; dinamización de la economía local; promoción del comercio y emprendimiento, medio ambiente urbano; digitalización de la administración local y participación ciudadana".

Asimismo, podrán ser utilizados para el desarrollo de las pruebas de los proyectos de innovación los servicios, equipamientos, sistemas, ferias, eventos, infraestructuras, edificios u otros recursos urbanos de titularidad pública, pertenecientes al Ayuntamiento de Huelva. "En todo caso, los términos y condiciones de su utilización quedarán sujetas a lo establecido en el protocolo de pruebas correspondiente", añade la ordenanza.

En cuanto a la duración de las pruebas, esta será la que se establezca, en cada caso, en el correspondiente protocolo de pruebas, "sin que pueda exceder de un año". No obstante, dicho plazo podrá ampliarse o prorrogarse previa valoración favorable del Ayuntamiento de Huelva.

Por otra parte, la ordenanza señala que las pruebas que se realicen "tendrán exclusivamente fines de investigación o innovación, no pudiendo tener en ningún caso un propósito lucrativo durante el proceso de ejecución ni generar costes económicos para el Ayuntamiento de Huelva". "No obstante, será posible la obtención de financiación privada o de subvenciones públicas para el desarrollo de los proyectos, en cuyo caso deberá ser inmediatamente comunicada al Ayuntamiento de Huelva", agrega el texto.

Además, los proyectos de innovación presentados por las entidades promotoras en el Sandbox Urbano de Huelva "deben cumplir" una serie de condicionantes como "aportar innovación al sector o ámbito material al que pertenezcan y en relación con el estado de la técnica actual, representar un avance significativo; presentar un componente, sistema, prototipo, producto, servicio, modelo de negocio o elemento que necesite ser probado o validado en un entorno real".

Por otro lado, también deben de "disponer de un nivel de madurez tecnológica que permita llevar a cabo las correspondientes pruebas de experimentación, por lo que se considerará que se cumple cuando el proyecto alcance al menos un nivel TRL5 o un grado de desarrollo equivalente; aportar valor añadido a la ciudad de Huelva o a sus residentes, mediante avances, beneficios y mejoras en la calidad, gestión y eficiencia de los servicios públicos o proporcionando soluciones a retos asociados a la transformación económica, social y urbana".

Por último, "garantizar una protección adecuada para las personas, los usuarios, los bienes, las infraestructuras y el medio ambiente que pudieran verse afectados con motivo de la realización de las pruebas de innovación"; y "cualesquiera otras condiciones recogidas en el respectivo Protocolo de pruebas de cada proyecto".

Asimismo, los agentes interesados que quieren presentar sus iniciativas tienen que tener la condición de "entidades promotoras", es decir, que "tengan plena capacidad de obrar, y todo tipo de entidades vinculadas a los objetivos del Sandbox Urbano de Huelva que, de forma individual o conjunta, manifiesten interés en probar soluciones innovadoras y se comprometan al cumplimiento del objeto de la presente ordenanza".

Además, las entidades promotoras "deberán aportar los medios y recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de innovación en los entornos controlados de pruebas, pudiendo, en su caso, establecer marcos de colaboración con los usuarios finales de los resultados obtenidos", toda vez que para obtener dicha condición deben reunir una serie de requisitos que se pueden consultar en la misma ordenanza.