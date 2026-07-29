Ayuntamiento de Huelva adjudica la reurbanización de siete calles de Huerta Mena para comenzar las obras tras el verano

Fachada del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado el contrato para ejecutar las obras de reurbanización de siete calles de la barriada de Huerta Mena, una actuación que supondrá una inversión municipal superior a los 1,5 millones de euros y permitirá iniciar los trabajos tras el verano.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención comprende la renovación integral de dos ámbitos de la barriada, mejorando la accesibilidad, la movilidad peatonal, los espacios públicos y las infraestructuras urbanas de una de las zonas residenciales más consolidadas de la ciudad.

"Con esta adjudicación seguimos cumpliendo nuestro compromiso de poner a las barriadas en el centro de la acción municipal. Hablamos de una actuación muy esperada por los vecinos de Huerta Mena que forma parte del gran paquete de inversiones de más de siete millones de euros que el Ayuntamiento está destinando, con fondos exclusivamente municipales, a mejorar la calidad de vida en nuestros barrios", ha apuntado el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias.

Arias ha señalado que "estas obras son fruto de meses de trabajo, de recorrer las calles, escuchar a los vecinos y atender demandas históricas para transformar espacios que el paso del tiempo había deteriorado" porque el objetivo es "recuperar estos entornos, hacerlos más accesibles, seguros y agradables para quienes viven en ellos".

En este sentido, el primer teniente de alcaldesa ha insistido en que "la buena gestión económica del Ayuntamiento permite afrontar la mayor inversión con fondos propios de la última década, llevando las mejoras a todos los barrios de Huelva porque el crecimiento de la ciudad debe traducirse en una mejor calidad de vida para todos los onubenses, vivan donde vivan".

La actuación adjudicada integra dos proyectos de reurbanización que permitirán intervenir de manera coordinada sobre siete calles de la barriada de Huerta Mena, concretamente en los entornos delimitados por las calles Vicente Yáñez Pinzón, Francisco Niño, Pedro Alonso Niño, Joaquín de la Torre, García Alonso, Ismael Serrano y la avenida Alcalde Federico Molina, incluyendo además los pasajes peatonales interiores Juan de la Reina, Alonso de Palos y García Sarmiento.

El objetivo es renovar espacios urbanos que presentan un "importante deterioro" y adaptar toda la urbanización a los actuales criterios de accesibilidad universal y calidad urbana.

MÁS DE 8.600 METROS CUADRADOS

En conjunto, la intervención actuará sobre más de 8.600 metros cuadrados de espacio público, sustituyendo pavimentos deteriorados, eliminando barreras arquitectónicas, renovando acerados, reorganizando los espacios peatonales y mejorando las condiciones de movilidad tanto para peatones como para vehículos. La planificación contempla un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de las obras.

Uno de los ejes principales del proyecto será la transformación de las calles Vicente Yáñez Pinzón y García Sarmiento mediante la creación de plataformas únicas, dando prioridad al peatón y garantizando recorridos plenamente accesibles. Estas actuaciones permitirán eliminar desniveles, reorganizar el estacionamiento, facilitar el acceso a los portales de las viviendas y mejorar la conexión entre los distintos espacios públicos de la barriada.

Las obras contemplan además la reurbanización de los pasajes peatonales Juan de la Reina y Alonso de Palos, así como la remodelación de los acerados de Francisco Niño, Pedro Alonso Niño, Joaquín de la Torre, Ismael Serrano y la avenida Alcalde Federico Molina, ampliando espacios para el peatón, adaptando pendientes y renovando completamente los pavimentos para cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad.

La actuación incorpora también una importante mejora ambiental y paisajística mediante la creación y reorganización de parterres, la plantación de nuevo arbolado y especies arbustivas, la instalación de una nueva red de riego, la protección del arbolado existente y la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos, papeleras y otros elementos destinados a favorecer el uso ciudadano de estos espacios.

Asimismo, se renovarán las infraestructuras urbanas necesarias para garantizar un mejor funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo actuaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento, la adecuación del drenaje, la mejora del alumbrado público con nuevas luminarias LED y la reposición de la señalización viaria, incrementando la seguridad y la eficiencia de todo el entorno.