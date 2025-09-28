El Ayuntamiento de Huelva apuesta por la modernización digital con proyectos de Automatización Robótica de Procesos

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha reforzado en 2025 su estrategia de transformación digital con el impulso de la Automatización Robótica de Procesos (RPA, por sus siglas en inglés).

Se trata, tal y como ha explicado en una nota la concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, "de una tecnología que permitirá mejorar la eficiencia en la gestión municipal, acortar plazos de tramitación, reducir errores y ofrecer un servicio más ágil y eficaz a la ciudadanía".

Concretamente, ha continuado Pacheco, "los RPA, también conocidos como bots o robots de software, son programas que imitan el comportamiento humano y permiten automatizar tareas rutinarias y repetitivas, lo que permite al personal centrarse en trabajos de mayor impacto y valor añadido".

Al respecto, la edil ha subrayado que "esta apuesta por la automatización supone un avance decisivo hacia una administración más moderna, eficiente y cercana, orientada a mejorar los servicios públicos que reciben los onubenses".

Con este impulso, Pacheco ha asegurado que el Ayuntamiento "se va a situar a la vanguardia de las administraciones locales andaluzas en materia de innovación y modernización administrativa, reafirmando su compromiso con el uso de la tecnología como motor de transformación y mejora continua".

De este modo, durante este año 2025 se han estado desarrollando dos actuaciones fundamentales que marcarán un antes y un después en la forma en la que el Consistorio organiza su actividad interna. La primera de ellas consiste en un contrato de Asistencia Técnica destinado a analizar en profundidad los procedimientos administrativos municipales y detectar aquellos con mayor potencial de robotización.

Según ha indicado el Consistorio, este trabajo "no solo permitirá contar con un catálogo de procesos susceptibles de automatización", sino que también "servirá como base para diseñar una hoja de ruta clara y ordenada que marcará el ritmo de implantación de los futuros robots en los próximos años".

Se trata de un "diagnóstico esencial" para priorizar qué áreas pueden beneficiarse antes de esta tecnología y asegurar que la automatización se realice de manera progresiva, eficiente y con el máximo impacto en la mejora del servicio público.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto piloto en el Área de Intervención, con el que se va a automatizar el control de pagos de facturas. Este primer robot permitirá comprobar cómo la tecnología RPA puede gestionar de forma autónoma tareas que hasta ahora requerían muchas horas de dedicación por parte del personal municipal, garantizando mayor agilidad en la tramitación, un seguimiento más riguroso de las obligaciones económicas y una significativa reducción de errores en un área especialmente sensible para el buen funcionamiento de la administración.

Además, el Consistorio ha adquirido las licencias de software necesarias para desplegar nuevos robots y ha iniciado un plan de formación para capacitar al personal interno, que será el encargado tanto de implementar futuros desarrollos como de mantener los robots ya desarrollados.