El Ayuntamiento de Huelva asegura trabajar para "dar solución" a revindicaciones "históricas" de la Policía Local

HUELVA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva, Elena Pacheco, ha señalado este martes que el Consistorio trabaja para "dar solución" a las reivindicaciones "históricas" de la Policía Nacional de Huelva, toda vez que ha subrayado que "la disposición de ambas partes es buena" y que están "en conversaciones constantes".

Así lo ha indicado en un audio remitido a Europa Press, después de que el PSOE municipal haya asegurado que el aplazamiento de la carrera '21K Ciudad de Huelva' "se debe a la falta de policías para garantizar la seguridad y el control del tráfico" porque "en estos momentos hay un conflicto laboral abierto en la Policía Local ante la nula de negociación de la alcaldesa, Pilar Miranda".

Al respecto, Pacheco ha señalado que las reivindicaciones sindicales son "tanto materiales como económicas" y que las materiales "se vienen realizando desde la anterior legislatura con el equipo de Gobierno del PSOE", pero que "curiosamente ha saltado ahora y le toca al equipo de Gobierno actual solucionarlo", algo que ha asegurado que "se va a hacer".

"En esas reivindicaciones materiales ya se estaba trabajando, incluso antes de que todo esto surgiera, y ya próximamente estará todo listo", ha dicho la edil antes de apuntar que "también se realiza una serie de reivindicaciones económicas" y que, en este sentido, "el tema es un poco más peliagudo porque estamos limitados por el tema del presupuesto y también por no producir una discriminación hacia el resto de trabajadores".

Finalmente, Pacheco ha reiterado que "la disposición de ambas partes es buena" y que se reúnen "a menudo", subrayando que "la última vez fue el viernes 1 de marzo". "Estamos en conversaciones constantes y como existe una buena disposición esperamos que próximamente esta situación se resuelva de la manera más favorable", ha concluido.

APLAZAMIENTO DE LA 21K

De otro lado, la concejal de Juventud y Deportes, María de la O Rubio, ha ratificado que, como se comunicó este lunes, la 21K Ciudad de Huelva, que debía celebrarse este próximo domingo 10 de marzo se celebrará finamente el próximo 3 de noviembre.

En este sentido, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Rubio ha explicado que los motivos de "causa mayor" que "impiden que pueda disputarse en la fecha fijada inicialmente" son que "en Huelva los campeonatos, tanto deportivos como no deportivos, a nivel extraordinario se celebran con la ayuda voluntaria de la Policía Local".

"La Policía Local se inscribe a principios de año en una lista, y se va tirando de esta lista para cubrir los diferentes eventos. Sin embargo, este lunes nos informaron desde la Policía de que habían llamado a los 105 agentes que están inscritos en la lista del SAES (Servicios Extraordinarios Voluntarios y Retribuidos) sin obtener respuesta", ha explicado la edil.

La concejal ha declarado que están "en conversaciones con ellos", pero "si no existen estos SAES no se pueden cubrir los servicios extraordinarios" y ha recordado también que el consistorio se apoya en estos voluntarios frecuentemente, "ya que sino no se podrían llevar a cabo eventos deportivos en el exterior", pero "en esta ocasión no se ha obtenido respuesta de los policías".

"Se necesitaban más de 70 agentes y de los 105 inscritos en la lista de voluntarios no ha confirmado ninguno", ha dicho Rubio que, ante esta situación, ha lamentado tener que tomar esta decisión, "porque desde el mes de agosto estamos trabajando en esta carrera y después de todo el esfuerzo nos hemos visto obligados a aplazarla".

Rubio ha señalado que "todos aquellos que se vean damnificados por esta situación recibirán la devolución del dorsal, y a los que no, los invitamos a que aguanten y que pospongan esta carrera al 3 de noviembre. Tendrá lugar aquí en Huelva, con las mismas condiciones y con el mismo recorrido".