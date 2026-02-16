El Ayuntamiento de Huelva considera "inaceptable" y "falta de sensibilidad" el "aislamiento con Madrid"

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno municipal, Felipe Arias, este jueves en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha calificado este lunes de "inaceptable" y de "falta de sensibilidad" que la ciudad "siga incomunicada" por tren con Madrid.

A pregunta de los periodistas, Arias ha señalado, tras estar en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, que es "inconcebible el desprecio, la burla que hacen hacia la ciudad de Huelva" porque la ciudad está "más aislada que nunca".

"Lejos de saber cuándo van a abrir el tráfico ferroviario, los ciudadanos tienen incertidumbre, no saben. Se tienen que ir en coche porque los aviones son imposibles. Deberían haber puesto soluciones alternativas de comunicación, porque nos tienen aislados no solo a Huelva, a toda Andalucía", ha abundado

Por ello, ha alertado de "las consecuencias económicas tremendas", porque "estamos aislados completamente", y ha reiterado en que "cómo lo hacen los ciudadanos que antes cogían trenes diariamente", ya que "no hay aviones".

"Pero es que les pasa a estudiantes, a trabajadores, a turistas, con lo cual el aislamiento que estamos teniendo por parte del Gobierno de España es importante, pero es que no hay ningún tipo de respuesta y parece que no pase absolutamente nada", ha abundado.

Así, ha incidido en la "necesidad" de "haberse articulado otras alternativas de conexiones con vuelos, incluso aunque estuvieran subvencionados, que el Gobierno hablara con las grandes operadoras y que pusieran los vuelos necesarios con la demanda que hay". "Además de retener y contener el precio, porque evidentemente ante la demanda que hay los precios son imposibles, son abusivos", ha enfatizado.

Por todo ello, ha criticado que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada", además de que "a día de hoy todavía no hay certeza de cuándo se va a abrir el tráfico". "Es decir, que estamos más tercermundistas que nunca y no pasa absolutamente nada".

A ello, el concejal ha unido que "no se puede ir ni por carretera", ya que "dado los socavones de la A-49, hay que ir con mucho cuidado para ir a Sevilla".