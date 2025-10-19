El Ayuntamiento de Huelva impulsa el programa 'Conocer a tus mayores' que llegará a más de 2.000 alumnos onubenses

El programa 'Conocer a tus mayores' cumple su 22º edición durante este curso 2025-2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El programa va dirigido a escolares de quinto y sexto de primaria

El concejal de Participación Ciudadana y Mayores de Huelva, Manuel Jesús Soriano, ha visitado los centros educativos Juan Luis Vives y Tartessos para inaugurar el programa 'Conocer a tus mayores', que este curso llegará a más de 2.000 escolares de 50 colegios onubenses al cumplir su 22 edición.

Según ha explicado el Consistorio de Huelva en una nota, se trata de un programa escolar promovido por la Administración local cuyo objetivo es fomentar entre los niños el "respeto hacia los mayores", así como que distintas generaciones de onubenses puedan "compartir conocimientos y experiencias" que resulten "enriquecedoras" para todos los participantes.

El concejal ha concretado que se trata de uno de los programas municipales más longevos, puesto que "lleva desarrollándose más de 20 años consecutivos", demostrando su "importancia a la hora de inculcar en nuestros menores valores fundamentales y nuevos conocimientos", a la vez que "estrechamos lazos entre mayores y pequeños", siendo una "experiencia enriquecedora" para ambos colectivos.

Asimismo, Soriano ha subrayado la contribución de este programa para "fomentar el respeto intergeneracional", permitiéndonos ofrecer a los menores una "visión más amplia de la vida" para formarlos como ciudadanos.

De esta forma, el Ayuntamiento ha especificado que 'Conocer a tus mayores' es un programa que "educa en valores" y enseña a los niños "otra forma de vida", permitiéndoles valorar los cambios de generación a generación "en juegos, alimentación, hábitos, empleo, ocio".

En relación, el Consistorio onubense ha señalado que a lo largo de estas 22 ediciones se ha convertido en una "iniciativa fundamental", un programa muy esperado que cuenta con un "factor didáctico muy importante", puesto que permite que los niños puedan "mantener charlas distendidas con los mayores, intercambiar experiencias con ellos y comprobar cómo antes elaboraban sus propios juegos" y se divertían "simplemente con balones de trapo, yoyos, tirachinas y monopatines de madera", lo que demuestra que se puede "vivir la niñez y disfrutar de la adolescencia sin videojuegos, móviles ni Internet".

NOVEDADES DE ESTA NUEVA EDICIÓN

Seis voluntarios formaron parte desde el inicio del curso en el pasado mes de septiembre en este programa, que en esta edición van a participar un total de 50 colegios de Huelva, lo que permitirá llegar a más de 2.000 escolares de la capital de quinto y sexto de primaria de entre diez y once años.

Además, para desarrollar esta actividad, el programa cuenta con un "variado" material didáctico, así como con una "interesante" muestra de juegos tradicionales, en algunos casos elaborados por los propios voluntarios.

Asimismo, los mayores traen utensilios, libros y discos que conservan de su etapa de niñez y adolescencia, con el fin de mostrar a los menores las "diferentes formas de vivir, jugar y divertirse que se daban en otras épocas".