El Ayuntamiento de Huelva impulsa un taller avanzado de lengua de signos con titulación oficial de nivel A1

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Servicios Sociales y Familia, Adela de Mora, ha clausurado un taller avanzado de Lengua de Signos que supone obtener la titulación oficial de nivel avanzado A1.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, con esta iniciativa responde a la demanda de los propios alumnos que, después de participar en un curso básico, mostraron interés en "ir a más", y con la alianza de la Asociación Cultural de Personas Sordas de Huelva, han reforzado la propuesta para ofrecer una "formación certificada con la que podrán acreditar los conocimientos y habilidades adquiridos".

De esta forma, De Mora ha agradecido a los participantes su contribución para construir "una Huelva para todos, más igualitaria y abierta", y en relación ha valorado que con la lengua de signos, además de ser una herramienta para comunicarnos, dota al alumnado de "una nueva manera de entender el mundo y a las personas que nos rodean", porque la comunicación va "mucho más allá de las palabras, siendo empatía, respeto y conexión".

En esta ocasión, diez alumnos han culminado un curso impartido por el presidente de la Asociación Cultural de Personas Sordas de Huelva, Juan Jesús Hidalgo Piorno, en quince sesiones de tres horas de duración, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en el Centro Municipal Los Desniveles de La Orden.

En concreto, los contenidos, divididos en tres apartados para abordar aspectos gramaticales, socioculturales y pragmáticos, han incluido además temas para adentrarse en la historia y la cultura de la comunidad sorda.

Asimismo, la teniente de alcalde ha apuntado que este curso sensibiliza a la ciudadanía y fomenta "una ciudad más accesible, no solo en lo físico, sino también en lo comunicativo y relacional". Además, ha concretado que uno de los principales objetivos es "conseguir una accesibilidad universal, donde más allá de las barreras físicas, eliminemos cualquier obstáculo que impida la igualdad efectiva".

En relación, ha insistido que más allá de una cuestión de accesibilidad, la lengua de signos forma parte de una "minoría lingüística" que necesita "protección y respeto" y que merece "que se visibilice en el ámbito cultural".

De esta forma, la edil ha agradecido también al equipo docente y a la Asociación Cultural de Personas Sordas por su colaboración para "recuperar y reforzar estos talleres" porque creen "firmemente" en su "componente socialmente transformador".