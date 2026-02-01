Ayuntamiento de Huelva mejora la accesibilidad y los servicios de la calle Natividad tras una actuación integral - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha finalizado una actuación integral en la calle Natividad, en la barriada de La Navidad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad peatonal y los servicios básicos de la zona. Una intervención realizada en colaboración con Aguas de Huelva para dar respuesta a una demanda vecinal largamente esperada.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado esta semana la vía para comprobar el resultado de las obras, acompañada por la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, María Dolores Ponce; el gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña; y el presidente de la Asociación de Vecinos Virgen de Belén, Manuel Luna, según se recoge en un comunicado.

Durante la visita, la alcaldesa ha puesto en valor "la importancia de las alianzas y la cooperación entre entidades para unir recursos y atender de forma eficaz las necesidades de las barriadas de nuestra ciudad".

En este sentido, Miranda ha explicado que "se trata de una demanda largamente retrasada que hemos afrontado para solucionar un problema que afectaba directamente a los vecinos, ya que el acerado estaba totalmente destrozado por las raíces de los árboles".

La actuación ha incluido la sustitución del pavimento en todo el ancho de uno de los acerados, con una superficie aproximada de 240 metros cuadrados, además de reparaciones puntuales en el lateral opuesto.

"Esta intervención supone una apuesta clara por la accesibilidad, justo en la puerta de sus casas", ha subrayado la regidora, destacando también la ejecución de rebajes de bordillos y la plantación de nueva arboleda "que no dañará el pavimento, garantizando así una solución duradera".

Aprovechando las obras, Aguas de Huelva ha llevado a cabo la renovación de la red de abastecimiento de agua, con la instalación de una nueva tubería y la sustitución de las acometidas domiciliarias, lo que permitirá mejorar tanto la presión como la calidad del suministro en la zona.

En este sentido, el gerente de Aguas de Huelva ha señalado que "seguimos realizando renovaciones de redes en toda la ciudad. La idea es ir renovando todas las infraestructuras de abastecimiento y aquí hemos aprovechado además para mejorar las aceras, que era una petición vecinal".

Pedro Peña ha añadido que "no solo mejoramos las redes de saneamiento y abastecimiento, sino que facilitamos el día a día de los vecinos, especialmente a la hora de caminar, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento y la participación de los residentes".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Virgen de Belén ha querido expresar su agradecimiento "a la alcaldesa y a Aguas de Huelva, porque esta actuación era muy necesaria, sobre todo para los pisos y para las personas mayores".

Manuel Luna ha destacado que "se está viendo que se están haciendo cosas y que ya existe presupuesto para continuar con la acera de enfrente, que está en una situación similar", calificando la actuación como "muy importante para el barrio".

Las obras comenzaron a finales del pasado mes de noviembre y se han prolongado durante dos meses.

Los trabajos han incluido la retirada de 56 metros lineales de tubería de fibrocemento, sustituida por una nueva conducción de polietileno, la renovación de ocho acometidas domiciliarias y la instalación de nuevas válvulas, con el objetivo de incrementar la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia del suministro de agua.

De manera previa al inicio de los trabajos, se procedió a la retirada de un ficus cuyas raíces estaban provocando un deterioro significativo de los acerados, además de afectar a la cimentación de los edificios y a la red de suministro, garantizando así la seguridad y durabilidad de la intervención.

Asimismo, se ha ejecutado un nuevo acerado de cinco metros de ancho, con solería tipo terrazo y líneas de bordillo de granito, mejorando notablemente la accesibilidad, la seguridad peatonal y la imagen urbana del entorno.

La actuación ha concluido con la renovación de la jardinería, que ha consistido en la plantación de nueve árboles de gran porte de las especies Celtis australis, sterculia platanifolia y Chitalpa summers, seleccionados específicamente para no dañar la solería y asegurar su correcta integración en el espacio urbano.