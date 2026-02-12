El Ayuntamiento de Huelva pedirá el apoyo "unánime" para personarse en el caso del accidente de Adamuz (Córdoba)

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno municipal, Felipe Arias, este jueves en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno municipal, Felipe Arias, ha argumentado este jueves en rueda de prensa la decisión anunciada este miércoles por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, de personar al Ayuntamiento de Huelva como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha apelado a la "unidad", así como pedirá el apoyo "unánime" para tomar esta medida.

El primer teniente alcalde ha fundamentado la medida en "informes jurídicos independientes" para "dar respuesta a la inquietud trasladada por las propias familias de las víctimas" y ha asegurado que se trata de una decisión "meditada, jurídicamente fundamentada y orientada a la defensa del interés general", con el objetivo de "contribuir al esclarecimiento de los hechos, la depuración de responsabilidades y la prevención de futuras tragedias".

El portavoz ha subrayado que "este Ayuntamiento estuvo, está y estará siempre al lado de las familias y de las víctimas". "Damos este paso para conocer la verdad, saber qué ocurrió, por qué ocurrió, si se pudo evitar y garantizar que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a suceder", ha añadido Felipe Arias.

Asimismo, ha destacado que la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "había advertido con anterioridad del estado crítico del transporte ferroviario en la ciudad, sin que se produjeran respuestas ni inversiones efectivas por parte del Gobierno central" y "un mes después del accidente, Huelva sigue más incomunicada que nunca, sin fecha para la recuperación del tráfico ferroviario" afirmando que "hoy somos una ciudad aislada".

Arias ha apuntado que el informe de los servicios jurídicos municipales "avala la personación del Ayuntamiento como acusación popular", amparada en el artículo 125 de la Constitución Española, el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 101, 270 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El documento destaca "la legitimación del Consistorio" para "actuar en defensa del interés público cualificado", dada "la gravedad del accidente, su impacto social y la necesidad de preservar la confianza ciudadana en la seguridad del transporte ferroviario". La personación responde, además, "a la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos, exigir responsabilidades penales y prevenir futuros riesgos en un ámbito especialmente sensible".

BÚSQUEDA DE APOYO UNÁNIME

El Ayuntamiento convocará a los portavoces de todos los grupos municipales para trasladarles el contenido del informe jurídico, que será hecho público "en un ejercicio de transparencia", ha señalado. Posteriormente, la propuesta será elevada al Pleno municipal para su aprobación el próximo 27 de febrero, con el objetivo de lograr un apoyo unánime.

"Ante una tragedia de esta magnitud, la unidad institucional y política es esencial. Los onubenses esperan una respuesta firme, conjunta y sin confrontación partidista", ha recalcado el portavoz. Una vez aprobado, se remitirá la solicitud de personación al Tribunal de Instancia Plaza 2 de Montoro (Córdoba), órgano encargado de la instrucción del caso.

Además, Felipe Arias ha manifestado que "estamos recibiendo el apoyo de distintos municipios que han sufrido directamente la tragedia para estudiar la posibilidad de sumarse o reforzar esta personación como acusación particular".

IMPLICACIONES

La personación permitirá al Ayuntamiento acceder a toda la documentación e instrucción del procedimiento, "garantizando la protección de los intereses de las familias y reforzando la exigencia de responsabilidades por vía penal". En definitiva, ha concluido Arias "el Ayuntamiento actúa como garante del interés general, la legalidad y la seguridad de la ciudadanía. Nuestro compromiso es claro: unidad, verdad, justicia y apoyo total a las víctimas".