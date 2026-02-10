El Ayuntamiento de Huelva pone en marcha tres nuevas oficinas de autotramitación electrónica que ya están operativas

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en su visita a la nuevas máquina de autotramitación electrónica en La Morana. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva, en su "estrategia" de "acercar la administración pública a los barrios", ha activado y puesto en funcionamiento tres nuevas oficinas de autotramitación electrónica en los centros sociales de Lazareto y La Morana, así como en la sede de la Jefatura de la Policía Local.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha visitado el servicio ya operativo en La Morana, y ha recordado que "estos tres nuevos espacios se suman a las oficinas ya existentes en la sede del Padrón Municipal de la calle Aragón y en el centro social Los Desniveles, dando así prácticamente cobertura a toda la ciudad", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Respecto a estas tres últimas, la alcaldesa ha destacado que, la ubicación en la Jefatura de la Policía Local tiene una doble ventaja, "por un lado, contamos con el beneficio del amplio horario de este espacio, lo que facilita el acceso a los certificados a casi cualquier hora del día para los casos más urgentes y, por otro lado, la proximidad con Policía Nacional, lugar en el que se expiden los DNI, un trámite para el se requiere presentar el certificado de empadronamiento".

En lo referente al funcionamiento de las oficinas, la alcaldesa ha apuntado que desde su puesta en funcionamiento, en marzo de 2024 "43.302 personas han utilizado ya este servicio", por lo que ha animado "a todos los onubenses" a "aprovechar estos recursos para mejorar la atención y alcanzar una gestión más eficaz del servicio". "Ya son más de 43.000 onubenses a los que hemos evitado hacer aquellas lamentables colas, que ya sólo existe en la memoria de quienes tuvieron que sufrirla durante décadas para obtener el certificado de empadronamiento en la ciudad", ha remarcado.

Además, la primera edil ha destacado que "tras La Orden, seguimos acercando el Ayuntamiento a los barrios, al Lazareto, la Morana y el Molino de la Vega, desde la Jefatura de la Policía Local; tres nuevas ubicaciones, donde al igual que ocurre en La Orden, se amplía además este servicio en horario de tarde".

De esta forma, la alcaldesa ha recordado que "gracias a estas máquinas cualquier ciudadano, sin cita previa, puede imprimir en cuestión de minutos sus certificados de empadronamiento con su DNI, NIE electrónico o pasaporte".

La máquina permite obtener certificado individual, histórico o colectivo, siempre y cuando cuente con el consentimiento de las personas convivientes en su domicilio que quiera que aparezcan en el certificado; facilitando además documentos específicos para el Ingreso Mínimo Vital, la Dependencia o solicitud de Becas.

La saturación del servicio de empadronamiento "era un problema histórico que arrastraba el Ayuntamiento de Huelva desde hace décadas y que podemos decir que hemos solucionado ofreciendo un servicio de empadronamiento ágil y de calidad, acabando con las eternas colas y aquella imagen tercermundista de aglomeraciones de personas desde la madrugada a las puertas del servicio de empadronamiento", ha dicho Miranda.

De esta forma, ha subrayado que, además de "dar una respuesta rápida y efectiva a los onubenses, conseguimos también liberar de carga de trabajo al servicio, con el objetivo de que los funcionarios y funcionarias puedan emplearse a fondo en otros trámites del Padrón que requieren de su intervención".

OTRAS MEJORAS

Además de la puesta en marcha de estas cinco oficinas de autotramitación electrónica de certificados de empadronamiento, con las que se ha ampliado el servicio en horario de tarde gracias a su implantación en los diferentes centros sociales y la jefatura de Policía Local; "el Ayuntamiento de Huelva ha implantado otras mejoras como la modificación de la sede electrónica, así como el nuevo sistema de solicitud de cita previa".

Asimismo, desde el Ayuntamiento se han alcanzado acuerdos con distintas administraciones para que presentar este documento "no sea un requisito indispensable en gestiones como la zona naranja o azul; la tramitación de prestaciones y servicios tanto de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Extranjería; o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)", para las que el usuario "solo tendrá que firmar una autorización de consulta al Padrón por parte de la administración que corresponda".

LAS CIFRAS

En concreto, el Consistorio ha destacado que desde marzo de 2024, desde las oficinas de autotramitación ya operativas se han expedido 43.302 certificados, 14.358 de empadronamiento individuales, 23.619 colectivos y 4.759 históricos; además de 336 certificados de empadronamiento específicos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital; 140 para la dependencia; y 90 para veces de estudios.

En cuanto a la ubicación, de los 43.302 certificados; 38.458 se han expedido desde la oficina del Registro General y 4.697 desde el Centro Social La Morana; mientras que desde la activación de los nuevos recursos, ya se ha facilitado este trámite a 69 onubenses en La Morana, 59 en el Lazareto y 19 en la Policía Local.