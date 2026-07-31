El Ayuntamiento de Huelva recepciona las obras de rehabilitación de la Casa Grande de la calle Jesús Hermida

Recepción de las obras de rehabilitazión de la Casa Grande de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha recepcionado las obras de rehabilitación del edificio municipal de la calle Jesús Hermida, conocido como la Casa Grande, culminando una "compleja actuación" que ha permitido recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las viviendas más afectadas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asistido a la firma del acta de recepción, junto al primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias; la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo y Vivienda, Adela de Mora; el concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; además de representantes de la dirección facultativa, de la intervención municipal y técnicos de las concejalías de Vivienda y Urbanismo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que "se culmina una actuación compleja y necesaria en un edificio emblemático y protegido que forma parte de la historia y del patrimonio de nuestra ciudad".

"Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con unas viviendas en una situación muy deteriorada, con importantes patologías y con mucho trabajo pendiente, por lo que fue necesario realizar un nuevo estudio técnico para conocer en profundidad el estado real del edificio. Desde el primer momento iniciamos el procedimiento prácticamente desde cero, con una única prioridad: garantizar la seguridad de los vecinos y actuar siempre conforme a criterios estrictamente técnicos", ha señalado.

Además, Pilar Miranda también ha puesto en valor "todo el trabajo realizado para atender y realojar a las familias, custodiar sus pertenencias, redactar el proyecto, reservar el presupuesto, licitar y adjudicar las obras y ejecutar una actuación que hoy nos permite recuperar estas viviendas con todas las garantías".

Asimismo, la primera edil ha asegurado que "esta actuación no es un punto final, sino el primer paso de un compromiso más amplio con la recuperación integral de la Casa Grande". "La intención del Ayuntamiento es continuar avanzando, por fases, en la rehabilitación del resto de las viviendas del edificio, abordando progresivamente las actuaciones necesarias hasta completar su recuperación, preservando este inmueble emblemático y garantizando las mejores condiciones de seguridad y habitabilidad para sus vecinos", ha afirmado.

EL PROYECTO

La actuación recepcionada ha contado con una inversión municipal de 364.840,05 euros y ha comprendido la rehabilitación de todas las viviendas a las que se accede desde el portal 5, además de una vivienda de la planta baja del portal 6, sobre una superficie total de actuación de 608,86 metros cuadrados. Las obras han permitido reparar los distintos elementos constructivos deteriorados y subsanar las patologías que presentaba el inmueble y que suponían un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes.

Entre las principales deficiencias detectadas se encontraban problemas de humedades por capilaridad, hundimientos de soleras, corrosión de las viguetas metálicas de los forjados, desprendimientos puntuales de los cielos rasos, roturas en la red enterrada de saneamiento, fisuras provocadas por las humedades de filtración y deficiencias en las cubiertas derivadas de la obsolescencia de la impermeabilización.

El proyecto básico y de ejecución, junto al Estudio de Seguridad y Salud, fue redactado por el arquitecto Guillermo Durán Suárez. La Dirección Facultativa de las obras ha estado integrada por el arquitecto Manuel Fresno Aparicio, como director de obra, y el arquitecto técnico Luis María Burgos Hernández, como director de ejecución.

PRÓXIMO REGRESO DE LOS VECINOS

Tras la recepción de las obras, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites necesarios para el regreso de las familias que fueron realojadas durante la ejecución de los trabajos. Los vecinos serán notificados de la finalización de la actuación y se tramitarán los correspondientes expedientes, con el preceptivo trámite de audiencia, para organizar el retorno a sus viviendas.

El Ayuntamiento se encargará igualmente de contratar el servicio de mudanza para devolver a las familias los muebles y enseres que han permanecido depositados y custodiados en el almacén municipal durante el desarrollo de las obras. Una vez efectuado el traslado, se extinguirán las ayudas al alquiler que los vecinos han recibido durante el periodo de realojo, concluyendo así un proceso en el que el Consistorio ha mantenido una atención personalizada y un acompañamiento permanente a las familias afectadas.