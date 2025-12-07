El Ayuntamiento de Huelva refuerza la flota de la Policía Local con dos nuevos coches y otros seis adjudicados

El Ayuntamiento de Huelva renueva la flota de coches de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este domingo la incorporación de dos coches patrulla. Este proceso está dentro de la licitación que ya ha adjudicado otros seis vehículos, en este caso de renting, que se entregarán en febrero.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha señalado que la incorporación de estos coches "representan una apuesta decidida por la seguridad, la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo principal de mejorar la eficiencia operativa y dotar a los agentes de herramientas para el desarrollo de sus funciones", según una nota remitida por el Consistorio.

Asimismo, Moreno ha explicado que estas medidas forman parte de una estrategia integral "para modernizar y reforzar los medios materiales de los cuerpos de seguridad, que se complementan con soluciones tecnológicas y de gestión, como un programa integral para optimizar los recursos humanos y materiales de la Policía Local".

En esta línea, el concejal ha recalcado que para el equipo de Gobierno municipal, la seguridad es "un pilar fundamental, por lo que siguen trabajando en coordinación con otras administraciones y contando con la colaboración de los vecinos de Huelva".

Los dos nuevos coches patrulla son híbridos no enchufables, modelo Kia Sportage, con las funciones de seguridad e innovaciones tecnológicas más recientes y equipado con los últimos sistemas de asistencia al conductor, para evitar riesgos y proporcionar un mayor control.

La renovación de la flota de vehículos responde a las necesidades del cuerpo policial, con la incorporación de nuevos coches que destacan por su tecnología avanzada y sostenibilidad para dar un paso adelante en la seguridad pública.