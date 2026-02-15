El Ayuntamiento de Huelva subraya la contribución del Consejo Local de la Mujer para impulsar la igualdad en la capital

Imagen de la pimera reunión en este 2026 del Consejo Local de la Mujer de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente alcalde de Familias y Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha presidido la primera reunión del Consejo Local de la Mujer de 2026, órgano del que ha destacado su condición de vehículo para propiciar la participación y diálogo por cuanto da cabida a los grupos políticos municipales, sindicatos, otras administraciones públicas, entidades sociales y una amplia red de asociaciones de mujeres de la ciudad.

En esta apertura del año la edil ha aprovechado para destacar la importancia de este Consejo como "un espacio fundamental para avanzar hacia una igualdad real y efectiva, adaptada a la realidad de Huelva y construida de manera colectiva", según ha recogido el Consistorio en una nota.

De Mora ha agradecido la implicación de todas las entidades que forman parte del Consejo, destacando que "la igualdad no se construye desde una sola institución, sino desde la suma de esfuerzos, el diálogo y la colaboración entre administraciones, tejido asociativo y ciudadanía".

En esta línea, ha subrayado que las políticas municipales de igualdad se articulan en torno a tres ejes clave: la sensibilización, la formación y la participación, competencias esenciales del ámbito local porque "sensibilizar crea conciencia, formar dota de herramientas y participar implica y transforma; siendo los tres pilares sobre los que se apoya el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento y desde este Consejo", ha señalado.

"La participación de este Consejo fortalece nuestras políticas públicas y las hace más eficaces, más cercanas y más justas", ha concluido Adela de Mora, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De esta forma, en el transcurso de la sesión se ha informado al Consejo del inicio del proceso de evaluación del II Plan Local de la Mujer, un paso previo para comenzar a trabajar en la elaboración de un nuevo documento que seguirá contando con la participación activa de las entidades y colectivos del municipio.

El Consejo ha servido como espacio para el intercambio de información y para reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y entidades que desarrollan acciones en materia de igualdad en la ciudad.

Además se ha dado cuenta del programa de actividades organizadas desde el Área de Igualdad para el próximo semestre; invitando a las asociaciones y entidades participantes a compartir las actividades que tienen previstas para los próximos seis meses, con el objetivo de poder presentar a la ciudadanía un calendario completo y unificado de propuestas sobre Igualdad en la ciudad.

En el Consejo Local de la Mujer están representados todos los Grupos Políticos con representación en el Ayuntamiento de Huelva, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y organismos y administraciones de Huelva como el IAM, la subdelegación del Gobierno, la Universidad o la Federación Onubense de Empresarios.

Además de entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja y unas 20 asociaciones de mujeres de la ciudad como la Asociación Cooperación y Desarrollo Con El Norte De África; De Mujeres Inmigrantes; De Acción Amia Huelva; De Mujeres Con 'Luna'; De Cáncer De Mama 'Santa Águeda'; Para la Integración Laboral De La Mujer Caminar; la Asociación Provincial Amas De Casa Consumidores y Usuarios Virgen De La Cinta 'Al Andaluz'; Colega; Fundación Secretariado Gitano; ONG Mujeres En Zonas De Conflictos; Asociación De Mujeres 'Las Molineras'; Asociación De Amas De Casa Pasaje El Greco; Fibronuba; Cepaim; Seminario De Mujer; Asociación Mujeres Esmeralda; De Mujeres 'La Natividad'; AA.VV. Amapolas; De Viudas Nuestra Sra. De La Esperanza; y Amas De Casa 'Ntra. Sra. De La Alegría'.