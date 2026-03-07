El Ayuntamiento licita la contratación del entoldado de diez calles del centro de Huelva para 2026 y 2027

Archivo - Trabajos de colocación del entoldado en el centro de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a licitación el la contratación del servicio de montaje y desmontaje, del entoldado en diez de las calles del centro de la capital por un importe de 250.000 euros (IVA incluido) y con un valor de 413.223 euros, para las campañas de 2027 y 2027.

Según recoge la información de la licitación, consultada por Europa Press, se trata del entoldado de las calles del Centro Comercial Abierto 'Calles del Centro' de Huelva --Concepción, Arquitecto Pérez Carasa, Palacios, Berdigón, Rábida, José Nogales, Isabel II, Bocas, Rico y José Espronceda--. El contrato incluye el suministro de los elementos de sustentación que por deterioro o pérdida deban ser repuestos para la instalación para ambas campañas.

Señala el pliego que se trata de un conjunto de calles "muy heterogéneo" a la hora de abordar su entoldamiento --estado de conservación edificaciones, alturas, anchos, longitudes, alineaciones, mayor o menor grado de protección de las edificaciones-- que contempla una superficie aproximada de instalación de entoldado de 5.074,7 metros cuadrados.

Destaca el Ayuntamiento de Huelva que entre sus fines tiene "la dinamización cultural, el fomento de actividades culturales y de la participación ciudadana en la vida cultural y lúdica del municipio, favoreciendo el disfrute y entretenimiento de los ciudadanos y visitantes de la capital".

Por ello, en su interés por potenciarlo y contribuir en "el fomento de la actividad comercial y de dinamización de la zona en época estival", la Concejalía de Cultura, pretende la contratación de la prestación de este servicio, de forma que "mejore el confort térmico" en el espacio público durante los meses de altas temperaturas, "facilitando así la celebración de actividades el tránsito peatonal y la dinamización del comercio local, mejorando la habitabilidad del espacio y la imagen urbana".

Explica el Consistorio que dispone de los toldos a instalar, así como el sistema de sustentación, compuesto de cables de acero y anclajes, pero para el montaje y desmontaje de este sistema de entoldado "se requiere de personal técnico especializado y maquinaria específica de la que no dispone actualmente el Ayuntamiento".

Por ello, destaca el grado de "especialización" de la actuación para la instalación de entoldado por el emplazamiento, ubicado en el contexto histórico, lo que "presentan una actuación singular", que "requiere soluciones a aportar con recursos técnicos y medios materiales específicos no disponibles" en la Consejería.