El Ayuntamiento licita el Plan de Asfaltado 2026 para Huelva con un plazo de ejecución de siete meses

HUELVA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a licitación el Plan de Asfaltado 2026 para la capital por valor de dos millones de euros (IVA incluido) y que, una vez adjudicado y firmado el inicio de las obras tendrá un plazo de ejecución de siete meses.

Según indica la documentación publicada en la licitación, consultada por Europa Press, el objeto del proyecto es la pavimentación de calles que presentan un "elevado grado de deterioro" en las calzadas, que "provocan continuas molestias para el tránsito, disminuye la seguridad vial y preocupante para la circulación del tráfico rodado".

Señala el Consistorio que las vías destinadas al tráfico rodado "se deterioran por el paso del tiempo" por "las inclemencias meteorológicas y las solicitaciones que le transmite el tráfico que soportan", así como apunta que, "en determinadas ocasiones, el escaso dimensionamiento de las capas de firme y el deficiente drenaje favorecen este deterioro, dando lugar a superficies de rodaduras incómodas y peligrosas para la circulación vial".

De este modo, se actuará en vías de Isla Chica, El Matadero, La Morana, La Orden, Huerta Mena, El Higueral, Las Palmeras, Marismas del Polvorín, Pasaje El Greco, Zafra, Paseo Marítimo, Avenida de Andalucía y el Centro.

En concreto, las vías objeto de actuación definidas en el contrato están ubicadas por todo el casco urbano y son aquellas calles y avenidas --un total de 41-- en las que no ha sido posible su reparación a través del sistema de mantenimiento municipal, empleando el parcheo de asfalto en frío".

Se trata de calle Ajaraque; avenida Cabezo de la Joya; calle Santo Domingo de la Calzada; avenida de Alemania; calle Honduras; calle Antón de Alaminos; calle Arias Montano; un tramo de la avenida Escultora Miss Whitney; avenida de Guatemala; calle Francisco Pizarro, calle Arquitecto Pinto; calle Paco Cerrejón; calle Joaquín de la Torre; calle Ismael Serrano; lateral del Corte Inglés y puerta del O61; calle Almonte; calle Brasil; calle Cortelazor; calle Hermano Palomo; calle Islas Columbretes, calle Juan Ramón Jiménez; calle Obispo Díaz Bernal; calle San Juan y calle Venezuela.

También serán objeto de estas obras de asfaltado las calle Arqueólogo Garay de Anduaga; Concepción Rodríguez Garzón; María Auxiliadora; avenida San Antonio; San Sebastián --Juzgado menores William Martin--; Santa Marta --por tramos--; Virgen del Reposo; Diego de Morón --por tramos--; Gonzalo de Berceo --tramos--; la rotonda de La Cinta; avenida Palomeque --en el último tramo--; avenida Ángel Serradilla; pasaje El Greco; avenida Doctor Rubio; zonas del paseo marítimo --entre las rotondas Gibraleón y Cardeñas--; la avenida de Andalucía --varios tramos entre rotondas-- y la avenida de La Orden --gasolinera y Valparaiso--.

Asimismo, recoge la documentación que "si por causas imprevistas o sobrevenidas no pudieran ejecutarse las obras en alguna de las calles señaladas", las mismas "podrán sustituirse por una superficie equivalente" en otras zonas con necesidades como la carretera del cementerio.