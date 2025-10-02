El Ayuntamiento de Nerva (Huelva) presenta alegaciones a la modificación sustancial de la AAI del vertedero

Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Nerva (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE NERVA - Archivo

NERVA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Nerva (Huelva) ha cumplimentado, ante la Delegación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, las alegaciones sobre el procedimiento de actualización del proyecto básico para la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del vertedero de Nerva.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, las mismas están avaladas por el investigador José Matías Peña y su presentación ha supuesto "una demostración de esfuerzo e implicación por parte de los departamentos de Obras y Secretaría del Consistorio Municipal".

En este sentido, el Ayuntamiento aduce que las alegaciones se presentan atendiendo a "Compatibilidad Urbanística; vulneración flagrante de los criterios técnicos de ubicación y del principio de precaución y la inadecuación manifiesta del emplazamiento; insuficiencia del estudio de impacto ambiental en la valoración de riesgos hídricos; inadecuada caracterización y gestión del riesgo de contaminación de suelos; incremento inaceptable de las afecciones a la atmosfera y a la población circundante; e insuficiencia de la evaluación de riesgos geotécnicos e inadecuación del diseño de sellado".

También se argumenta "incompatibilidad con el patrimonio cultural de la zona; invalidación del procedimiento por obsolescencia normativa y técnica del estudio de impacto ambiental; incumplimiento de la normativa estatal de calidad de aguas y aplicación indebida de la normativa autonómica; y deficiencias científicas críticas en la valoración de impacto en la salud".

El próximo jueves, a las 19,30 horas, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Consistorio una reunión a la que están invitados todos los partidos políticos con representación municipal, representantes de colectivos sociales y ecológicos implicados en la cuestión y alcaldes de la Cuenca Minera.