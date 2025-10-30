El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) comienza a reparar los desperfectos por las lluvias en Mazagón

Arreglo de desperfectos por las lluvias en Mazagón. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha comenzado a reparar los desperfectos ocasionados por las lluvias y ayudar a los vecinos que sufrieron inundaciones, rotura de árboles y otros percances en el núcleo de Mazagón.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo, el núcleo urbano de Palos de la Frontera no registraba "incidentes graves", y los caminos rurales permanecieron controlados en todo momento, salvo incidencias menores relacionadas con acumulaciones de agua y pequeñas obstrucciones.

Sin embargo, la peor parte de la borrasca se la llevó la localidad costera de Mazagón. Por ello, el consistorio palermo ha puesto en apenas unas horas un dispositivo, que abarca diversos servicios y departamentos, para solventar los daños pertenecientes a nuestro término municipal.

Desde primera hora de la mañana, la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por el concejal de Mazagón y técnicos municipales, ha visitado, una por una, todas aquellas localizaciones que se han visto afectadas. "Debemos dar respuesta inmediata a aquellos vecinos que han sufrido algún daño, solucionar los problemas que estas lluvias nos han ocasionado. Siempre al servicio de nuestros ciudadanos", ha destacado la alcaldesa.

Así, desatacan la acumulación de barro y lodo en el cruce que da acceso al Puerto Deportivo de la localidad costera, las anegaciones de la avenida Conquistadores, los corrimientos de tierra en las Casas Bonares y los accesos a la playa. En estos últimos casos, las pasarelas no han sufrido deterioros, pero si la arena sobre la que se cimentaban. Por ello, maquinaria pesada ya se encuentra reponiendo esa tierra que las corrientes de agua han arrastrado, dejando en perfecto estado una de las costas más preciadas de toda la provincia.

Por último, los trabajos para arreglar el gran socavón de la calle Isla del Gallo ya han comenzado. Un grave derrumbe que ha afectado al acerado, parte de la carretera y al servicio eléctrico.

Desde el consistorio palermo agradecen la rápida intervención de los servicios y cuerpos de seguridad, como Protección Civil, Policía Local o el Consorcio de Bomberos. Además, resaltan el "buen ejemplo de comportamiento" de todos los ciudadanos en este caso de emergencia.

Según la Aemet, los registros acumulados en la pasada jornada en Mazagón son de "récords", ya que "en tan solo una mañana ha caído un tercio de todo lo que llueve a lo largo de todo un año". "Gracias a la puesta a punto y al buen mantenimiento realizado por los servicios municipales del Ayuntamiento de Palos de la Frontera a lo largo de todos los meses se han evitado daños mayores", han subrayado.