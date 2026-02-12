El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) también se personará como acusación popular por accidente de Adamuz

Imágen de los cinco minutos de silencio convocado el 20 de enero por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de las personas fallecidas en el accidente de tren de Adamuz. - Eduardo Briones - Europa Press

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado la intención de que el Ayuntamiento del municipio costero se persone como acusación como acusación popular en el procedimiento que se sigue en el Juzgado por el accidente ferroviario de Adamuz.

Así lo ha avanzado el alcalde en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en el que ha explicado que, para ello, llevará al próximo Pleno la correspondiente propuesta de acuerdo para formalizar dicha personación.

"Ha sido mucho el daño que este suceso ha causado en nuestro pueblo y el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene que estar presente en el procedimiento por las víctimas, por su familia y por la Justicia", ha abundado el primer edil.

De este modo, el Ayuntamiento puntaumbrieño se sumaría al de Huelva, después de que la alcaldesa, Pilar Miranda, anunciara este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevará al pleno una propuesta para que el Ayuntamiento de la capital se persone como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente de Adamuz.

La decisión, según ha explicado la alcaldesa (PP), responde a "la voluntad firme del consistorio de defender a las víctimas y a sus familias, garantizar que se conozca toda la verdad y exigir al Gobierno los recursos necesarios para evitar que vuelva a suceder", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

"Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede ni debe quedar sin una respuesta contundente. El Ayuntamiento de Huelva estuvo, está y estará donde tiene que estar: al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia", ha afirmado Pilar Miranda. La alcaldesa ha manifestado que "Sánchez no solo no ha dado ninguna explicación, sino que ni siquiera ha pedido perdón a las familias".

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Huelva destaca que "reafirma su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección del interés general, colaborando activamente con los órganos judiciales para que el caso del accidente de Adamuz sea esclarecido en su totalidad".