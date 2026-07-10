Batida con voluntarios este viernes en busca de la anciana de 84 años desaparecida en El Pozuelo (Huelva)

Cartel de la mujer desaparecida. - AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Continúa este viernes la búsqueda de Astrid, la mujer de 84 años desaparecida desde el pasado 4 de julio en El Pozuelo, en Zalamea la Real (Huelva), por ello, se ha organizado una batida con grupos de voluntarios, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

De este modo, desde primera hora de este viernes se han organizado grupos de voluntarios para colaborar en las labores de búsqueda de Astrid, toda vez que patrullas de la Guardia Civil y el operativo de Protección Civil han estado peinando la zona con "minuciosidad", sin hallar ningún indicio del paradero de la desaparecida, donde participan agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial, Equipo Roca de Valverde del Camino, Equipo Pegaso y Servicio Aéreo.

La desaparecida reside en una zona de El Pozuelo y fueron algunas vecinas las que alertaron a la Guardia Civil de su ausencia, toda vez que no tiene familiares conocidos en España.

Desde el Ayuntamiento de Zalamea la Real han agradecido la difusión de los datos de la desaparecida "con la esperanza de contribuir a su localización", además, "la rápida propagación de la noticia ha generado una importante movilización ciudadana y numerosas muestras de apoyo a su familia y allegados".

Asimismo, desde el Ayuntamiento han recordado la "importancia" de actuar siempre de forma coordinada, siguiendo las instrucciones de los equipos de emergencia y evitando realizar búsquedas por iniciativa propia, con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia del dispositivo.