La Biblioteca de la Universidad de Huelva muestra la evolución del libro con la exposición 'Del papel al e-book'

Exposición 'Del papel al e-book: un recorrido visual por los soportes documentales' de la UHU. - UHU

HUELVA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de Huelva (UHU) acoge hasta el próximo 30 de mayo la exposición 'Del papel al e-book: un recorrido visual por los soportes documentales', una muestra que forma parte de la programación diseñada por este servicio para conmemorar el Día Internacional del Libro, que ha incluido exposiciones, actividades participativas y acciones solidarias, para fomentar la lectura y acercar la cultura a la comunidad universitaria y a la sociedad onubense.

El objetivo es "recordar la importancia del libro como vehículo de comunicación, de información y de difusión", ha subrayado el rector de la Onubense, José Rodríguez, durante la inauguración de la exposición, según indica la Onubense en una nota.

Tras recordar que "el resultado científico que mayor impacto ha producido en la humanidad en los últimos tiempos tiene el formato de un libro, 'El origen de las especies', de Darwin", el rector ha defendido "hasta qué punto el libro es realmente relevante y sigue siéndolo, a pesar de que hoy ha sido diversificado en cuanto a su formato a partir de la electrónica moderna".

Por ello, con esta programación se quiere "fomentar la lectura sea cual sea el formato del libro como vehículo universal de comunicación, además, entre personas de tiempos diferentes", ha proseguido Rodríguez, para quien "lo que un libro hace precisamente es conectar a personas que pueden ocupar intervalos temporales muy distantes, una comunicación que los seres humanos podemos permitirnos gracias, justamente, a los diferentes formatos del libro".

En la misma línea se ha manifestado la vicerrectora de Doctorado, Política Lingüística y Biblioteca, Carmen Fonseca, "conmemoramos el don de la palabra escrita en una casa donde conservamos y perduran todos los textos escritos desde hace muchos años", ha subrayado, tras lo que ha resaltado que "el libro, la lectura, tiene dos funciones muy poderosas: la transmisión del conocimiento, que produce el avance en la sociedad, y el bienestar de las personas, la calma que nos produce la lectura, el disfrute multisensorial que nuestro cerebro es capaz de producir cuando se enfrenta a una buena novela o a un buen producto de ficción literaria".

Por su parte, la jefa de Servicio de Biblioteca Universitaria, Isabel Lara, ha destacado la importancia de esta programación conmemorativa del Día del Libro, que tiene "un marcado enfoque de divulgación cultural, de participación activa y de compromiso social", ha remarcado, tras lo que ha defendido "la importancia del libro a lo largo de su historia en sus diferentes soportes" y "el valor que la Biblioteca sigue teniendo, como espacio abierto que comparte conocimiento, como punto de encuentro de la sociedad y como lugar de memoria y de innovación".

La exposición ha sido organizada por el Grupo de Trabajo de Exposiciones de la Biblioteca y en el contenido de esta muestra destaca la evolución de los soportes documentales, desde los formatos impresos en papel, pasando por las tecnologías analógicas, tipo cassette, disco, vinilo, disco duro, etcétera, hasta los e-book actuales.

Otra de las actividades organizadas por la Biblioteca para conmemorar el Día del Libro es la selección bibliográfica '50 años del Premio Cervantes: una celebración de la literatura en español', también disponible en este espacio hasta el 30 de mayo, una colección que rinde homenaje a los autores galardonados con el Premio Cervantes, considerado el máximo reconocimiento de las letras en lengua española.

La programación también incluyó la actividad participativa 'Deja que un libro te elija', desarrollada el pasado 23 de abril en el Aulario Paulo Freire, donde los participantes pudieron descubrir nuevas lecturas de forma diferente, seleccionando libros sin conocer previamente su portada o autor.

Por último, como parte del compromiso social de la institución, los días 22 y 23 de abril tuvo lugar el Mercadillo del Libro Solidario, organizado por la Asociación Ayre Solidario, una iniciativa desarrollada en la cristalera de acceso a la Biblioteca Central que permitió dar una segunda vida a los libros al tiempo que se colabora con fines solidarios.