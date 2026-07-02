Bomberos onubenses regresan de Venezuela tras "haber agotado todos los medios para intentar salvar vidas"

Un efectivo del equipo de Bomberos Para el Mundo durante las labores de búsqueda y rescate en Venezuela. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Bomberos Para el Mundo, en el que se integra el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, ha regresado este jueves a la provincia onubense tras concluir su misión de búsqueda y rescate en Venezuela, desplegada a raíz de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, después de "haber agotado todos los medios disponibles para intentar salvar vidas".

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva en un comunicado difundido a través de sus redes sociales y consultado por Europa Press, el contingente, integrado por siete bomberos y dos perros de rescate, ha trabajado durante cinco días en las zonas de La Guaira, Playa Grande y Caraballeda, en coordinación con los servicios de emergencia venezolanos.

Las labores de búsqueda se han desarrollado en condiciones "especialmente exigentes", marcadas por las altas temperaturas y la elevada humedad. Estas circunstancias obligaron al equipo a adaptar los horarios de intervención para preservar tanto el rendimiento operativo como el bienestar de los perros de rescate.

Durante la misión, el contingente ha empleado unidades caninas y diversos medios tecnológicos de localización con el objetivo de hallar posibles supervivientes entre los escombros. Aunque finalmente no fue posible localizar personas con vida, el responsable del contingente de la Unidad Canina de Rescate, Eugenio Mantero, ha destacado la satisfacción del equipo por "haber agotado todos los medios humanos, técnicos y caninos disponibles para intentar salvar vidas". "Nos vamos con la tranquilidad de haberlo dado todo", ha añadido.

Asimismo, ha agradecido la solidaridad y el apoyo recibido por parte del pueblo venezolano, que ha acompañado al equipo durante toda la misión con agua, alimentos y ayuda también para los perros de rescate.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y la Diputación de Huelva han querido agradecer "la entrega, la profesionalidad y el compromiso" demostrados por el equipo de Bomberos Para el Mundo durante esta misión humanitaria.