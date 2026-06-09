El buque de asalto anfibio 'Galicia' de la Armada visitará Huelva del 23 al 25 de junio

Archivo - Muelle de Levante de Huelva. - PUERTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El buque de asalto anfibio 'Galicia' realizará una escala en el puerto de Huelva, donde se encontrará atracado en el Muelle de Levante, los próximos días 23, 24 y 25 de junio, en el marco de su despliegue anual de prácticas de fin de curso para los alumnos de la 'Escuela Naval Militar'.

Con motivo de esta visita, el día 23 de junio a las 20,00 horas tendrá lugar un acto de arriado de bandera y homenaje a los caídos en la plaza Doce de octubre. El evento contará con la presencia de autoridades civiles y militares, y estará presidido por el almirante de la flota y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, según ha indicado la Armada en una nota.

Desde la organización se anima a todos los ciudadanos de Huelva a asistir a este acto. Asimismo, el día 24 de junio el buque abrirá sus puertas al público en general en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 19,00 horas.

Durante estas jornadas de puertas abiertas, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las capacidades y el funcionamiento de uno de los buques más representativos de la Armada.

El BAA 'Galicia' es una plataforma versátil, preparada para llevar a cabo operaciones anfibias, apoyo a la proyección de fuerza y misiones humanitarias y de asistencia en catástrofes. Dispone de amplias capacidades logísticas, sanitarias y de proyección aérea y marítima.

Cuenta con una eslora de 160 metros y una manga de 25 metros, alcanza una velocidad máxima de 19 nudos, tiene una dotación de 185 personas y puede alojar hasta 615 personas.