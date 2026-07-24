'Burladas' llega este sábado al Festival Castillo de Niebla (Huelva) para deconstruir el mito de Don Juan

Cartel de 'Burladas' . - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Burladas', de Flexión Producciones, llega este sábado a las tablas del Castillo de Niebla con la intención de deconstruir el mito de Don Juna. El segundo de los seis espectáculos que integran la 41 edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla.

Según informa Diputación en nota de prensa, el argumento del montaje se basa en que "Inés, tras mucho tiempo sin relacionarse con los hombres, debido a pasadas experiencias traumáticas, conoce a Juan, y se acuesta con él".

Como salidas de un sueño, se le aparecen mujeres que fueron burladas por Don Juan Tenorio, pidiéndole que reescriba sus historias. Ella acepta, y a medida que se enfrenta al mito, "confrontará el nuevo vínculo que está creando: deseo, trauma, miedo a enamorarse, ghosting, vulnerabilidad masculina".

'Burladas' nace del deseo de dar voz a aquellas mujeres que históricamente han sido silenciadas, a partir de una relectura escénica y física de los mitos del Don Juan. De esta forma, se indaga en el cuerpo femenino históricamente burlado, construyendo corporalidades únicas que atraviesan la historia, la memoria, y la escena contemporánea, para encarnar los ecos de "cómo romper el molde de lo que ya fue dicho".

Con dirección, autoría y dramaturgia de Esther Berzal, la obra está interpretada por la propia Esther Berzal, Silvana Navas y David Soto Giganto. La escenografía corre a cargo de Pablo Menor, el vestuario de Paula Paterna y la música de Alberto Vela. Las entradas para las ocho funciones del Castillo de Niebla están a la venta en Hipercor y Tiendas El Corte Inglés, mediante venta telefónica 902 400 222 y online 'www.elcorteingles.es/entradas'.

Las entradas se podrán comprar también en el mismo Castillo a partir de 19,00 horas el día del cada espectáculo si quedasen localidades. El Festival oferta un servicio de ludoteca gratuito los días de función en el propio Castillo. Con una selección de obras de elevada calidad, el Festival Castillo de Niebla se celebra desde el 11 de julio y hasta el 19 de agosto.

La programación principal consta de seis espectáculos de teatro y dos de danza, la gran mayoría estrenadas en fechas muy recientes a su llegada a Niebla, muchas de ellas en festivales de referencia como Alcalá, Almagro o Mérida, lo que sitúa a Niebla dentro del circuito de la actualidad escénica como un lugar donde ver lo más reciente y lo más destacado del panorama nacional. De forma paralela, el ciclo 'Atrévete' llevará las artes escénicas a la Plaza de Santa María cuatro jueves de julio y agosto. La programación completa puede consultarse en 'https://www.diphuelva.es/teatroniebla'.